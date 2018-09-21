Сегодня вечером в центре Киева перекроют движение до конца выходных. Все схемы

С 21 по 24 сентября в Киеве перекроют часть улиц в связи с массовыми мероприятиями. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения в Facebook.

В частности, как сообщается, в пятницу, 21 сентября, с 21 часа предусматривается перекрытие улицы Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности. Завершится данное перекрытия в 06 часов утра в понедельник, 24 сентября.

С 6:00 23 сентября, в воскресенье, предусматривается перекрытие улицы Крещатик от Бессарабской площади, которое продлится до 24:00 23 сентября.

Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, 23 сентября с улицы Владимирской до улицы Крещатик состоится Всеукраинский мотопробег.

Во время перекрытия движения транспорта 21 сентября движение автобусов №№ 24, 114 будет организовано по маршруту выходного дня.

23 сентября во время Всеукраинского мотопробега предусмотрена временная приостановка движения троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 и автобусов маршрутов №№ 24, 114, 118.