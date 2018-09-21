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Эксперт: Армения будет развивать отношения с Украиной

Эксперт: Армения будет развивать отношения с Украиной

Армения будет продвигать свои отношения со всеми дружественными странами, особенно с теми, где есть крупные армянские общины. Об этом заявил в комментарии AnalitikaUA.net, советник президента Армении – председатель Международного центра человеческого развития, политолог Теван Погосян, сообщает analitikaua.net.

Ереван будет развивать свои отношения с Киевом, — отметил эксперт. «После подписания соглашения Армения-ЕС, украинский опыт может быть интересен для Еревана»,  — подчеркнул Погосян, добавив, что необходимо усилить сотрудничество в экономической сфере — это инвестиции и торговля, новое совместное производство, а также взаимодействия на уровне научных институтов.

Обращаясь к теме вопросов, которые ранее мешали динамичному развитию партнерства Еревана и Киева, Погосян отметил, что есть необходимость на дипломатическом уровне обговорить и выстраивать нужные отношения, сосредоточившись на том, что сближает. «Нам надлежит совместно строить наши отношения так, чтобы интересы третьих стран не могли повлиять на партнерство Армении и Украины».

Политолог  также высоко оценил роль армянской общины — как в сфере информирования украинской общественности о событиях в Армении, так и позиции Еревана по многим ключевым вопросам. По мнению Тевана Погосяна, фактор активной деятельности диаспоры является некой «подушкой безопасности», которая помогает и в политической сфере.

«Наличие диаспорских институтов содействует в вопросе восприятия Армении в Украине такой, какая она есть. Популяризация исторических и культурных связей двух народов, которой активно занимается армянская община Украины, содействует, в том числе, развитию туризма. Общее наследие может стать стимулом в данной сфере», — подчеркнул Погосян.

Как сообщалось ранее, в 2018 году исполняется 100 лет со дня установления украинско-армянских дипломатических отношений, которые берут свое начало в далеком 1918 году.

Тэги: Украина, общество, Армения, политика

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