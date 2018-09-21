Из воинской части на Житомирщине неизвестные похитили 5 автоматов Калашникова и 5 пистолетов

Военная прокуратура Центрального региона расследует похищение оружия из воинской части в Житомирской области. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.

В частности, как сообщается, похищение произошло в ночь на 20 сентября после проведения учебных стрельб в отдельной разведывательной роте одной из мотострелковых бригад в Новоград-Волынском. Отмечают, что группа неустановленных лиц похитила у военных 5 пистолетов и 5 автоматов АКС-74.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) УК.

Как сообщала «Фраза», в июне 2014 года в дежурную часть Попаснянского райотдела милиции поступило сообщение о том, что шестеро человек пополудни вошли на территорию аварийно-спасательной части МЧС, расположенной в селе Лоскутовка, Попаснянского района и под угрозой применения оружия похитили 24 переносных радиостанций.