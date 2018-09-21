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Лига Европы: «Динамо» опозорилось в родных стенах, «Ворскла» не устояла под натиском «канониров»

Лига Европы: «Динамо» опозорилось в родных стенах, «Ворскла» не устояла под натиском «канониров»

Сегодня, 20 сентября, состоялись матчи первого тура группового этапа розыгрыша Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», киевское «Динамо» в родных стенах принимало казахстанскую «Астану», а полтавская «Ворскла» на выезде играла против лондонского «Арсенала».

Киевляне после множественных неудач попытались реабилитироваться в глазах своих болельщиков, и уже на десятой минуте Цыганков после перепасовки с Буяльским отправил мяч точно в дальний угол ворот Эрича.

Не прошло и десяти минут, как Аничич после навеса с левого фланга счет сравнял, но до перерыва Гармаш снова вывел свою команду вперед после ошибки голкипера гостей.

Вплоть до последних минут поединка результат на табло не менялся, но уже в добавленное арбитром время Муртазаев, воспользовавшись ошибкой  киевлян в обороне, сумел-таки сравнять счет – 2:2.

В параллельном матче французский «Ренн» обыграл чешский «Яблонец» со счетом 2:1.

Турнирная таблица в группе К:

1. «Ренн» - 1 игра / 3 очка;

2. «Динамо» - 1 / 1;

3. «Астана» - 1 / 1;

4. «Яблонец» - 1 / 0.

Полтавская «Ворскла» свой первый поединок играла на выезде против лондонского «Арсенала» и вполне прогнозируемо проиграла. Подопечные Василия Сачко бодро держались добрую часть первой половины встречи, но на 32-й минуте Обамеянг таки сумел открыть счет. В дебюте второй половины встречи Уэлбек удвоил преимущество своей команды, а еще спустя несколько минут Обамеянг оформил «дубль».

Казалось, все, подопечным Унаи Эмери хватит задела, но еще через двадцать минут Озил вколотил четвертый мяч в ворота полтавчан. Но подопечные Сачко не такие, чтобы сдаваться на милость победителю и на 77-й минуте Чеснаков один гол отквитал, а на последних секундах встречи Шарпар установил окончательный счет в поединке – 4:2.

В другом матче группы Е лиссабонский «Спортинг»  в родных стенах обыграл «Карабах» со счетом  2:0.

Турнирная таблица в группе Е:

1. «Арсенал» - 1 / 3;

2. «Спортинг» - 1 / 3;

3. «Ворскла» - 1/ 0;

4. «Карабах» - 1 / 0.

Тэги: ФК Динамо (Киев), Лига Европы, спорт, ФК Ворскла, Динамо

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