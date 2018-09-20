Главные новости за 20 сентября 2018 года

В оккупированном Луганске блокируют доступ к «Фразе», — исследование. Луганские интернет-провайдеры блокируют доступ пользователей к более чем полусотне украинских новостных сайтов. Среди них находится и наш сайт. Как сообщили в Лаборатории цифровой безопасности, которая в сотрудничестве с Донецким институтом информации провела два десятка замеров блокирований сайтов в сетях провайдеров Matrix, Углетелеком, ДонбассИнформСвязьСервис, Луганские Домашние Сети, Магеал, EAST.NET и MobileStroyProekt, кроме «Фразы» в Луганске также блокируются такие ресурсы как «Лига», «Цензор», «Украинская правда», «Левый берег», «Главком», «Урядовый курьер», «Фокус», УНН, сайты телеканалов 112 и 24 и др.

Националисты попытались прорваться в Верховную Раду, когда там выступал Порошенко. В ходе акции в поддержку ветеранов антитеррористической операции — иностранных граждан у здания Верховной Рады Украины митингующие попытались прорвать кордон полиции. По предварительным данным ранен один правоохранитель. На площади Конституции перед зданием украинского парламента собралось около 400 человек. В руках они держат флаги с символикой «Национального корпуса». Протестующие требует от парламента принять законопроект № 3433, предусматривающий упрощенную процедуру получения украинского гражданства для воинов АТО — иностранцев, мораторий на выдачу ветеранов войны иностранным государствам (в частности России) и миграционную амнистию.

В НКРЭКУ утверждают, что украинцы все еще слишком мало платят за электричество. В Украине тариф для населения на сегодня покрывает только 50% стоимости электроэнергии. По словам члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Коваленко, это очень низкий уровень. «На мой взгляд, этот вопрос может быть решен только одним путем: одновременное принятие решения о повышении тарифа для населения и введении действенной системы субсидий для незащищенных слоев населения», — заявил Коваленко во время пресс-конференции 20 сентября.

«Клянусь считать Венгрию своей Родиной», — на Закарпатье разразился новый сепаратистский скандал. В Сети появилось видео, показывающее, как в Берегово Закарпатской области украинцам в торжественной обстановке выдают венгерские паспорта. Данный инцидент может иметь далеко идущие дипломатические последствия. На видео зафиксирован факт присяги на верность Венгрии на фоне венгерского флага. Процедура сопровождается бокалами с шампанским, а также инструкцией — не сообщать о получении второго паспорта представителям украинской власти.

В Киеве неизвестные подожгли автомобиль активиста, в результате чего сгорели еще несколько машин. Сегодня, 20 сентября, ночью в Дарницком районе столицы на автомобильной стоянке на улице Григоренко, 1 произошел масштабный пожар. В результате ЧП сгорели 6 машин. Как сообщают СМИ, неизвестные подожгли автомобиль общественного активиста, а уже с его автомобиля огонь перекинулся на близстоящие транспортные средства.

Львовские депутаты умудрились принять решение по русскому языку, которое удивило даже посла Канады. Посол Канады в Украине Роман Ващук раскритиковал решение Львовского областного совета запретить русскоязычный культурный продукт в регионе, назвав это решение предвзятым и дискриминационным. «Запрет Львовской области, как это сформулировано, является предвзятым, дискриминационным, и это просто полная ерунда. И я говорю это как носитель украинского языка из диаспоры и последовательный борец за улучшение культурных продуктов на этом языке, но также и за многообразие», — написал Ващук в своем Twitter.

Под Киевом мать десятерых детей найдена повешенной в собственном сарае. В Киевской области в селе Бобрик найдена мертвой женщина, мать шестерых дочерей и четырех сыновей. Ее, повешенную в сарае, нашли дети, которые как раз играли во дворе. В день смерти женщина ходила в детский сад и написала заявление на прием троих самых маленьких детей. При этом, по словам очевидцев, она была хорошо одета и красиво накрашена.

Сборная Украины по футболу за месяц добилась самого большого прогресса среди всех команд мира. Сегодня, 20 сентября, был обнародован обновленный рейтинг сильнейших сборных стран мира. Самого большого прогресса среди всех команд за минувший месяц добилась именно наша сборная. Благодаря удачным выступлениям в Лиге наций подопечные Андрея Шевченко поднялись сразу на 6 строчек — с 35-й на 29-ю.

В первый же день раскопок на Херсонщине нашли останки воина, жившего во времена Христа. В первый день археологических раскопок на Арабатской стрелке в Херсонской области было найдено старинное захоронение воина. Об этом сообщила участник раскопок Оксана Чорнобрывцева. По ее словам, найденный воин является сарматом — «он воин, всадник, его рост 160 см, ему около 2000 лет, похоронен головой на северо-запад, с ним его железный меч (фрагменты) и кувшинчик».

Жители Одессы и области стали свидетелями странного небесного явления. В ночь с 17 на 18 сентября жители Одессы и области стали свидетелями странного явления в небе. Они заметили в небе странные шарообразные огни. Странные яркие огни, в частности, были видны из Овидиополя, молодежного, Санжейки, Великодолинского, на трассе Одесса-Черноморск,

Подросток устроил в Австралии настоящий «продуктовый террор». В середине сентября в австралийских супермаркетах начали появляться различные фрукты, начиненные иголками. По данным полиции, «продуктовым террористом» оказался местный подросток. Сначала 21-летний житель Квинсленда был госпитализирован с острой болью в желудке, проглотив половину иголки, оказавшейся в клубнике. После этого иголки стали находить по всей стране: 15 сентября иголку в клубнике обнаружила семилетняя девочка; затем другой мужчина сообщил, что обнаружил иголку в ягоде, когда разрезал ее пополам, а еще один — что нашел иголку в раковине после того, как помыл в ней клубнику.