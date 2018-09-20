Сборная Украины по футболу за месяц добилась самого большого прогресса среди всех команд мира

Сегодня, 20 сентября, был обнародован обновленный рейтинг сильнейших сборных стран мира. Как передает корреспондент «Фразы», самого большого прогресса среди всех команд за минувший месяц добилась именно наша сборная.

Благодаря удачным выступлениям в Лиге наций подопечные Андрея Шевченко поднялись сразу на 6 строчек – с 35-й на 29-ю.

Возглавляет рейтинг сборная Бельгии, далее идет Франция, а замыкает тройку лучших команд мира Бразилия.

Далее в первой десятке расположились сборные Хорватии, Уругвая, Англии, Португалии, Швейцарии, Испании и Дании.

Соперники сборной Украины по Лиге наций – сборные Словакии и Чехии расположились соответственно на 26-м и 47-м местах соответственно.

Ранее «Фраза» сообщала, что 2017-й год сборная Украины по футболу завершила на 35-м месте в рейтинге ФИФА.

Там же наша команда располагалась и в январском рейтинге. В феврале и марте наша команда располагалась на той же позиции.

В апрельском рейтинге сборная Украины занимала 30-е место.

В июне 2018 года наша сборная снова опустилась на 35-е место.

Напомним также, что в первом матче Лиги наций украинцы на выезде обыграли чехов со счетом 2:1.

9 сентября сборная Украины по футболу провела свой второй поединок в турнире, обыграв во Львове сборную Словакии со счетом 2:1.