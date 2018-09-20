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В деле об очередном отравлении в Солсбери появились пикантные детали

В деле об очередном отравлении в Солсбери появились пикантные детали

Отравившуюся недавно в одном из ресторанов в Солсбери семейную пару уличили в инсценировке. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, 30-летняя россиянка и ее муж на самом деле являются элитной проституткой и продавцом наркотиков.

Как сообщает The Mirror, 42-летний британец Алекс Кинг был обвинен в хранении с целью распространения наркотиков разной степени тяжести, но отпущен под залог до следующего года.

Его жена Анна Шапиро, по данным издания, работает элитной проституткой, ночь с которой может достигать 4000 фунтов стерлингов.

В то же время, как сообщает ВВС со ссылкой на источники в полиции, вся история с отравлением пары в ресторане Prezzo, вероятно, была лишь инсценировкой. По информации журналистов, в крови пострадавших не было найдено никаких ядов.

Как сообщала «Фраза», 19 сентября 2018 года британский таблоид The Sun опубликовал информацию, согласно которой одной из отравившихся в ресторане английского городка Солсбери 16 сентября оказалась 30-летняя модель из Нижнего Новгорода Анна Шапиро. Она заявила, что ее отец якобы является генералом российской армии и угрожал ей. Она также выразила предположение, что могла быть целью российской разведки.

Напомним, 16 сентября 2018 года в ресторан Prezzo, расположенный на центральной улице Солсбери, вызвали полицию, когда ужинавшей там паре стало неожиданно плохо. Полицейские присвоили инциденту статус особой важности, ресторан оцепили. Свидетели сообщали, что на месте происшествия видели оперативника в костюме химической защиты. При этом в полиции сразу же подчеркнули, что происшествие вряд ли имеет отношению к отравлению российским нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Тэги: отравление, Великобритания, мир, проституция, криминал, наркоторговец, Солсбери

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