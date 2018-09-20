Суд приговорил атошника, убившего человека из-за замечания, к 9 годам лишения свободы и лишил специального звания

Бывшего военнослужащего, участника антитеррористической операции на Донбассе Дмитрия Балабуху приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство, совершенное на остановке общественного транспорта. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Деснянского районного суда Киева.

Как сообщается, решением от 19 сентября суд также решил лишить Балабуху специального звания младший лейтенант.

При этом в суде уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщала «Фраза», 10 февраля 2018 года в Днепровском районе Киева в очереди на остановке общественного транспорта ударом ножа в сердце был убит мужчина, сделавший замечание наглецу, пытавшемуся пролезть без очереди.