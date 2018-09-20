В оккупированном Луганске блокируют доступ к «Фразе», – исследование

Луганские интернет-провайдеры блокируют доступ пользователей к более чем полусотне украинских новостных сайтов. Как выяснили журналисты «Фразы», среди них находится и наш сайт.

Как сообщили в Лаборатории цифровой безопасности, которая в сотрудничестве с Донецким институтом информации провела два десятка замеров блокирований сайтов в сетях провайдеров Matrix, Углетелеком, ДонбассИнформСвязьСервис, Луганские Домашние Сети, Магеал, EAST.NET и MobileStroyProekt, кроме «Фразы» в Луганске также блокируются такие ресурсы как «Лига», «Цензор», «Украинская правда», «Левый берег», «Главком», «Урядовый курьер», «Фокус», УНН, сайты телеканалов 112 и 24 и др.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

О том, что все эти сайты именно заблокированы, а не просто недоступны из-за какой-либо ошибки, свидетельствуют результаты тестирований интернет-блокировок и анализа данных с помощью специализированного свободного программного обеспечения Open Observatory of Network Interference.

В то же время в Донецке доказательств целенаправленного блокировок сайтов найдено не было, только единичные случаи недоступности некоторых ресурсов. По словам председателя Лаборатории цифровой безопасности Ирины Чуливской, это стало для нее неожиданностью, ведь в обоих так называемых «республиках» критерии блокирования сайтов определяются примерно одинаковым «законодательством». «Но выполняются эти требования очень по-разному. Надеемся, что дальнейшие измерения блокировок помогут еще лучше понять ситуацию со свободой интернета на тимчосово неподконтрольных Украины территориях», — заключила Чуливская.

Всего в рамках исследования был проверен список из 111 сайтов в Донецке и 156 сайтов в Луганске, среди которых в основном украинские и местные новостные ресурсы, а также сайты правозащитных и общественных организаций.