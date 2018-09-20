В днепровской психбольнице незаконно удерживали иностранцев

В психиатрической больнице в Днепре удерживались сразу шесть иностранных граждан. При этом, как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, лишь в одном из случаев консулу иностранного государства было сообщено об этом.

Кроме этого, в заведении до сих пор удерживаются четыре пациента, которых должны были перевести в июне, июле и августе.

В ведомстве сообщают, что условия, в которых содержат пациентов этой больницы, унижают достоинство и противоречат международным нормативно-правовым актам о правах человека.

В туалеты в этой больнице разрешается ходить строго по графику, а на ночь в палатах оставляют включенным яркий свет.

В министерстве сообщили, что с 17 сентября нынешнего года в этом лечебном заведении началась реорганизация, а пациентов будут переводить в психбольницы, расположенные ближе к месту их проживания.

Всего заявления о переводе уже написали 267 пациентов из 655.

Ранее «Фраза» сообщала, что на днях стало известно, что в Запорожской области умственно-отсталых людей использовали в качестве рабов.