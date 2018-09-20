80% софта в Украине имеет пиратское происхождение

80% программного обеспечения, установленного на персональных компьютерах в Украине, не имеет необходимых лицензий. Как выяснили журналисты «Фразы», совокупная стоимость всего ПО, установленного без лицензий, в прошлом году составила $108 млн.

Как сообщает AIN.UA со ссылкой на результаты BSA Global Software Survey, выпускаемого Ассоциацией производителей программного обеспечения, в денежном эквиваленте Украина на третьем месте после России ($1,2 млрд) и Чехии ($149 млн) по региону Центральная и Восточная Европа. А по процентному соотношению — на шестом.

При этом в целом проникновение пиратского ПО в нашем регионе составляет 57%. Примерно такой же уровень наблюдается в Азии, Латинской Америке, Африке и на Среднем Востоке.

Самый же низкий уровень пиратства наблюдается в странах Северной Америки (16%) и Западной Европы (26%), что оказывает влияние на общемировую статистику.

В целом по миру использование пиратского софта составляет 37%.

Как сообщала «Фраза», по состоянию на 2013 год в мировом масштабе потери от поддельной продукции оценивались примерно в 700 млрд. евро. Потери же украинской экономики составляли около 1 млрд. евро.

15 ноября 2016 года работники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины прекратили работу группы пиратских онлайн-кинотеатров FS, в которую входили ресурсы FS.TO, BRB.TO, FS.UA и CXZ.TO. Следственно-оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 176 («Нарушение авторских и смежных прав») УК Украины Прекращение работы сайтов произошло вследствие изъятия полицией оборудования, которое использовалось для организации технической инфраструктуры.

Уже на следующий день представители FS заявили, что собираются восстановить работу сайта в течение 3-7 дней. Часть команды покинула территорию Украины для размещения зеркал ресурса в других странах.

Тогда же о своем закрытии объявил известный украинский файлообменник EX.UA. 2 января 2017 года он возобновил работу на новом домене и стал платным.

В начале апреля рекомендательная сеть FS возобновила свою работу на домене FS.life, однако сейчас сайт не работает.

Весной 2017 года офис торгового представителя США (USTR) опубликовал ежегодный отчет «Специальный отчет 301» (Special 301 report), согласно которому Украина осталась в перечне стран — основных нарушителей прав интеллектуальной собственности.