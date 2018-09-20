В НКРЭКУ утверждают, что украинцы все еще слишком мало платят за электричество

В Украине тариф для населения на сегодня покрывает только 50% стоимости электроэнергии. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Коваленко, это очень низкий уровень.

«На мой взгляд, этот вопрос может быть решен только одним путем: одновременное принятие решения о повышении тарифа для населения и введении действенной системы субсидий для незащищенных слоев населения», — заявил Коваленко во время пресс-конференции 20 сентября.

Как сообщает «Укринформ», по его мнению, этот вопрос является сложным для всей страны, однако необходимым для внедрения нового рынка.

Как сообщала «Фраза», в 2017 году Украина стала лидером по росту тарифов на электроэнергию в Европе.