Медведчук связал отсутствие прогресса по Сенцову и Сущенко с ликвидацией Захарченко

Лидер Общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук заявил, что переговоры относительно обмена украинских политзаключенных Романа Сущенко и Олега Сенцова затормозились в связи с ликвидацией главаря террористической организации «ДНР» Александра Захарченко, сообщает НВ.

«Я хочу сказать о том, что предложение и переговоры по поводу освобождения Сущенко, как и Сенцова и многих других, они ведутся постоянно... Ситуация последнего времени затормозила этот процесс. Это гибель, убийство Захарченко», — заявил он в интервью NewsOne.

По словам политика, Россия заинтересована в обмене украинцев на «определенных лиц, которые отбывают наказание в Украине». При этом фамилии этих лиц Медведчук не назвал.

Лидер «Украинского выбора» выразил надежду на возобновление переговорного процесса, который «будет положительным для тех ожиданий, которые имеют место сегодня в Украине». Но отказался назвать сроки, чтобы «не вселять ненужные надежды».

Ранее в Кремле заявили, что кум президента РФ, лидер пророссийского движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук ответственен за переговоры по обмену незаконно осужденного в РФ Романа Сущенко на осужденных в Украине граждан РФ.

Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для незаконно удерживаемого украинского журналиста Романа Сущенко. Украинец признан виновным в «шпионаже».

Украинский режиссер Олег Сенцов приговорен российским судом к 20 годам строгого режима за якобы подготовку терактов в оккупированном Крыму. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных.