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Львовские депутаты умудрились принять решение по русскому языку, которое удивило даже посла Канады

Львовские депутаты умудрились принять решение по русскому языку, которое удивило даже посла Канады

Посол Канады в Украине Роман Ващук раскритиковал решение Львовского областного совета запретить русскоязычный культурный продукт в регионе, назвав это решение предвзятым и дискриминационным. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Запрет Львовской области, как это сформулировано, является предвзятым, дискриминационным, и это просто полная ерунда. И я говорю это как носитель украинского языка из диаспоры и последовательный борец за улучшение культурных продуктов на этом языке, но также и за многообразие», — написал Ващук в своем Twitter.

Отметим, что таким образом он ответил на твит российского журналиста Леонида Рагозина, возмутившегося тем, что никто из «западных чемпионов по свободе» не выразил возмущение принятым решением.

Данная дискуссия развернулась вокруг решения Львовского областного совета, который 18 сентября принял решение «установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины».

Как сообщают «Украинские новости», Львовский облсовет также поручил Львовской областной государственной администрации принять меры по созданию межведомственной рабочей группы с целью проведения систематической разъяснительной работы для физических и юридических лиц о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области.

Облсовет рекомендовал органам местного самоуправления области принять аналогичные решения по введению на соответствующей территории моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Как сообщала «Фраза», 13 июня 2017 года в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который предусматривает доминирование украинского языка во всех сферах публичной жизни — органах власти, суде, уголовном производстве, магазинах, школах, больницах. Эксперты считают, что данный законопроект может привести к расколу в обществе и будет иметь самые негативные последствия.

Тэги: запрет, посол, русский язык, Львовская область, Канада, облсовет

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