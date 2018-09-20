Националисты попытались прорваться в Верховную Раду, когда там выступал Порошенко

В ходе акции в поддержку ветеранов антитеррористической операции — иностранных граждан у здания Верховной Рады Украины митингующие попытались прорвать кордон полиции. Как выяснили журналисты «Фразы», по предварительным данным ранен один правоохранитель.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», на площади Конституции перед зданием украинского парламента собралось около 400 человек. В руках они держат флаги с символикой «Национального корпуса». Протестующие требует от парламента принять законопроект № 3433, предусматривающий упрощенную процедуру получения украинского гражданства для воинов АТО — иностранцев, мораторий на выдачу ветеранов войны иностранным государствам (в частности России) и миграционную амнистию.

По данным полиции, в какой-то момент участники акции начали перелазить через ограждение и попытались прорвать кордон правоохранителей, охраняющих здание парламента, «бросили дымовую шашку, потом петарду». Как сообщает «Обозреватель», на помощь полицейским подоспели бойцы Национальной гвардии.

Отметим, в этот момент в Верховной Раде на трибуне с ежегодным посланием к парламенту выступал президент Украины Петр Порошенко.

В настоящее время информации о задержанных и пострадавших у полиции нет, однако, по данным СМИ, получил травму ноги один их правоохранителей.

В то же время, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заместителя начальника отдела коммуникации полиции Киева Яну Неруш, во время потасовки никто не пострадал. "Сейчас ситуация спокойная, на месте достаточное количество правоохранителей продолжают нести службу по охране порядка", - добавила она.

По данным журналистов, правоохранители закрыли главный вход в парламент. Выйти из него сейчас можно лишь через подземный переход.

Видео с места событий публикует на своем канале в YouTube «Громадське телебачення».

Как сообщала «Фраза», утром 17 сентября под Генеральной прокуратурой прошел митинг, участники которого выступили против передачи российской стороне уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева.

В результате столкновений пострадали 7 полицейских и журналистка канала NewsOne.