Создатели Бэтмена впервые вывалили на всеобщее обозрение его мужское достоинство. Четыре раза

В новом выпуске комикса о Бэтмене главный герой предстает перед читателями полностью обнаженным. Как выяснили журналисты «Фразы», в печатной версии выпуска Batman: Damned художники DC Comics нарисовали своему персонажу половой орган.

Как сообщает TMZ, всего в комиксе авторы решили изобразить мужское достоинство Бэтмена четыре раза. Например, когда в одном из эпизодов он выходит из попавшего в аварию бэтмобиля и сбрасывает свой костюм.

При этом увидеть интимные детали тела Брюса Уэйна, по данным издания, смогут лишь покупатели печатной версии. В онлайне они затемнены, так что в итоге можно видеть лишь их смутные очертания.

Как объяснили журналистам представители издательства, выпуск Batman: Damned принадлежит к серии комиксов Black Label, которая не предназначена для продажи детям.

Бэтмен («Человек — летучая мышь») — вымышленный персонаж, супергерой, персонаж комиксов издательства DC Comics, впервые появившийся на страницах журнала Detective Comics в 1939 году. В отличие от большинства других супергероев, у Бэтмена отсутствуют сверхспособности. Для борьбы со злом он использует интеллект, хитрые приспособления и навыки боевых искусств. При этом он никогда никого не убивает врагов и никому не мстит.

Наряду с Суперменом, Бэтмен является одним из самых популярных и известных героев комиксов.

Как сообщала «Фраза», на днях стало известно содержание книги порноактрисы Стефани Клиффорд, известной в профессиональных кругах под псевдонимом Сторми Дэниелс. В ней, в частности, она рассказывает о своем сексуальном опыте с президентом США Дональдом Трампом. В частности, она указала, что размер полового члена у президента США меньше обычного, но «не чудовищно мал», и по форме напоминает поганку.