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Театральный фестиваль JoyFest-2018: зрителей ждут 20 спектаклей из Украины, Италии, Венгрии и Словакии

Театральный фестиваль JoyFest-2018: зрителей ждут 20 спектаклей из Украины, Италии, Венгрии и Словакии

Шестой международный театральный фестиваль JoyFest откроет двери для участников и зрителей 4, 5, 6 та 7 октября 2018. Как выяснили журналисты «Фразы», на протяжении фестиваля зрителей ждут: конкурсные и внеконкурсные спектакли от театров из разных стран, мастер-классы по актёрскому мастерству для детей и взрослых (на украинском и английском), знакомство театральных коллективов, награждение участников в разных номинациях.

Вход на фестиваль свободный для всех зрителей. Посмотреть спектакли и принять участие в активностях может любой желающий без предварительной регистрации.

«Уже второй как мы перешли из трёхдневного формата на четырёхдневный. Наша программа стала еще насыщеннее и разнообразной. Уверенны, что гости фестиваля получат много ярких эмоций, — рассказывает руководитель ОО «Международный социально-культурный проект „Джойфест“ Ксения Гончарова. — В этом году зрителей ожидает еще больше спектаклей, еще больше актёрских тренингов, большой блок для детского и семейного просмотра. Ну, и уже традиционно расширим географию участников фестиваля. Впервые за нашу фестивальную историю приедут театры из Словакии и Венгрии. Уже во второй раз ожидаем гостей из Италии и Израиля. Новые украинские города тоже присоединились к нашему театральному движению. В этом году в JoyFest впервые примут участие театры из Луцка и Мелитополя. Ну, и, конечно, нам очень приятно, что множество киевских участников уже не первый год презентуют свои премьеры на нашей фестивальной сцене. Приходите, будет ярко».

За шестилетнюю историю фестиваль JoyFest в Киеве посетили театры из Украины (Киев, Донецк, Днепр, Харьков, Винница, Берегово, Львов, Одесса, Хмельницкий, Чернигов и др.), Грузии, Армении, Литвы, Египта, Румынии (два театра), Парагвая, Италии, Израиля, Польши.

Адрес проведения: отель «Крещатик»; ул. Крещатик, 14 (ст. м. «Майдан Независимости»). Программу #joyfest2018 ищите на главной странице сайта www.joyfest.info. Также можно присоединиться к фесту на Facebook.

Организатор: ОО «Международный социально-культурный проект «Джойфест». Поддержка — Украинского культурного фонда. Меценат и идеолог: Дмитрий Полищук.

Генеральный информационный партнер: журнал «JOY». Главный интернет-партнер: первый сайт авторской журналистики «Фраза». Информационные партнеры: портал «Bigmir.net», журнал «Теленеделя», порталы «Наш Киев», «Журналист», «Oblik Media», «Infoportal.kiev.info», «44.ua», «Top Club», «Мой Киев», «Gloss.ua», «Выходной. Kiev.vj.ua». Партнёры: інтернет-магазин подарунків Bodo, ProEnglish Theatre, Improv Club, Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств, бренд одежды и аксессуаров Lowa.Lime, театр теней Verba, портал Bukvy.com.

Руководитель проекта: Ксения Гончарова. Главный куратор и соорганизатор: Анастасия Лесовик. Специальный партнер и соорганизатор: Театр «Маскам Рад». Разработка и ручная роспись фестивальных памятных призов: Елизавета Оводова. Технический директор: Дмитрий Матусов.
Дизайн: Мария Новак. Фотографы: Марина Куценко, Станислава Гончарова.

Тэги: театр, фестиваль, культура, JoyFes

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