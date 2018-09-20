Лига чемпионов: «Шахтер» неудачно начал свой поход за главным клубным трофеем Европы

Сегодня, 19 сентября донецкий «Шахтер» провел свой первый поединок группового этапа Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы», подопечные Паулу Фонсеки в Харькове принимали немецкий «Хоффенхайм».

«Горняки» очень неудачно начали поединок и пропустили мяч уже в его дебюте. Уже на шестой минуте встречи гости воспользовались обрезкой Марлоса в центре поля, быстренько доставили мяч к чужой штрафной, где Гриллич, не испытывая никакой помехи со стороны соперника, спокойно подсек мяч над Пятовым.

Отыграться хозяева поля сумели лишь в середине первой половине встречи, когда Исмаили, обыгравшись с партнером в центре поля, ворвался в штрафную соперника, убрал на замахе защитника и «неудобной» ногой сравнял счет. Подопечные Фонсеки понеслись всеми силами в атаку, но немцы грамотно действовали на контратаках. В одной из них они заработали угловой, который привел к голу. После подачи с угла поля Пятов ошибся на выходе и Нордтвейд спокойно переправил круглого в сетку его ворот.

Во второй половине встречи «шахтерам» не оставалось ничего другого, как раскрываться, пытаясь спасти игру, и в концовке встречи им это таки удалось сделать. За десять минут до конца основного времени Марлос получил слева пас от Тайсона, перенаправил мяч в центр на Майкона и бразилец пушечным ударом не оставил голкиперу гостей ни единого шанса – ничья 2:2.

Как сообщала «Фраза», «Шахтер» играет в одной группе с немецким «Хоффенхаймом», английским «Манчестер Сити» и французским «Лионом».