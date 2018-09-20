Главные новости за 19 сентября 2018 года

80% безработных украинцев имеют высшее образование. 80% безработных украинцев — это люди с высшим образованием. При этом лишь 20% выпускников школ идут получать профессиональное образование. Об этом на заседании Кабинета министров сегодня, 19 сентября, сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич. «С одной стороны, это говорит о диспропорции по подготовке кадров в профессиональной и высшем образовании, а с другой свидетельствует о ненадлежащем уровне подготовки как в профессиональных заведениях, так и в высших», — заявила министр, подчеркнув, что в Европе 40% выпускников учатся в учреждениях профессионального образования, а в Чехии, Австрии, Хорватии и Финляндии этот показатель достигает 70%.

НАПК предупреждает: жертвами телефонных мошенников могут стать даже депутаты и министры. В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявляют о звонках субъектам декларирования от имени работников его аппарата, которые они на самом деле не совершали. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК. В частности, как сообщается, звонки осуществлялись с целью якобы уточнения информации, указанной в их декларациях, или о проведении Национальным агентством проверок деклараций субъектов.

В Херсоне задержали подполковника СБУ. То ли за мастурбацию, то ли за мелкое хулиганство. 15 сентября в Херсоне сотрудники полиции задержали пьяного подполковника Службы безопасности Украины, который мастурбировал на детской площадке. По данным СБУ, на самом деле, он не мастурбировал, а занимался мелким хулиганством. Как сообщил депутат Суворовского райсовета Никита Колосовский, инцидент произошел днем на одной из центральных улиц Херсона. Некий мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, в присутствии детей занимался мастурбацией.

«Со спущенными штанами»: стали известны подробности инцидента с подполковником СБУ в Херсоне. В Национальной полиции Украины подтвердили факт задержания в Херсоне человека с удостоверением сотрудника крымского управления СБУ за неадекватное поведение. По словам руководителя отдела коммуникации Главного управления Нацполиции, подполковника Ирины Атаманенко, его доставили в отдел и начали уголовное производство по факту хулиганства в общественном месте. При этом в отделе информацию о задержании подтвердили, как и факт наличия в действиях задержанного признаков хулиганства. Однако, как именно хулиганил сотрудник СБУ, узнать не удалось.

На Прикарпатье сына погибшего воина АТО избили в школе за казацкий чуб. В Ивано-Франковской области в городе Коломыя в школе № 4 избили сына погибшего воина АТО. Причиной тому стала прическа пострадавшего — казачий чуб. Мама избитого мальчика написала, что ее сына (ученика четвертого класса) избил семиклассник. По ее словам, нападавшему не понравилась прическа ее сына.

На Волыни школьника посадили за единственную старую парту за то, что его родители не скинулись на новую. В Волынской области в одной из школ ученика посадили на единственную неотремонтированную парту в классе. Произошло это потому, что родители мальчика не сдали деньги на ремонт. Именно такую причину назвала мать парня. По словам матери, учительница во всеуслышание заявила, что Станислав будет сидеть за старой партой, потому что родители не сдали деньги на новую.

Киевлянка нашла лезвие в блинах из России, купленных в одном из столичных МАФов. В одном из столичных супермаркетов киевлянка купила блины ТМ «Продукты Ермолино» и нашла там кусок лезвия от канцелярского ножа. «Продукция „Ермолино“. Блинчики с творогом. Будьте осторожны!» — написала, в частности, она. Женщина уточнила, что блины были куплены на Нивках — в торговой точке напротив супермаркета «Фуршет» на проспекте Победы.

КНДР и Южная Корея привели Трампа в восторг, подписав очередное историческое соглашение. Главы КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали совместное заявление, избавляющее Корейский полуостров от ядерного оружия. Это произошло в прямом эфире местного телевидения сегодня, 19 сентября. О том, что данное соглашение подразумевает полную денуклеаризацию стало известно не сразу. Об этом на итоговой на пресс-конференции впоследствии заявил президент Южной Кореи.

Еще одна пострадавшая от отравления в Солсбери оказалась дочерью российского генерала. Одной из отравившихся в ресторане английского городка Солсбери 16 сентября оказалась 30-летняя модель из Нижнего Новгорода Анна Шапиро. В тот день она ужинала в местном ресторане Prezzo со своим 42-летним мужем Алексом Кингом. Пострадавшая рассказала, что поехала с мужем в ресторан по совету женщины, у которой снимали жилье. «В ресторане я заказала флорентийскую пиццу, а Алекс — сибас, овощи и картофель. Также у нас было два стакана белого вина», — вспоминает женщина.

Российские журналисты подловили Министерство обороны РФ на подделке документов. Журналисты обнаружили следы подделки в представленных накануне Министерством обороны РФ документах, указывающих на украинское происхождение ракеты, которой над Донбассом был сбит малазийский Boeing рейса МН-17. В частности, в Минобороны не стали объяснять, почему вместо оригинального «формуляра на двигатель» ракеты с номером 8869032, который вместе с остатками корпуса предъявили на своей презентации под Утрехтом голландские следователи, публике был предъявлен «восстановленный подлинник формуляра на двигатель».

Порноактриса призналась, что в сексе с Трампом имел значение не только размер. Порноактриса Стефани Клиффорд, известная в профессиональных кругах под псевдонимом Сторми Дэниелс, рассказала о своем сексуальном опыте с президентом США Дональдом Трампом. В своей скандальной книге «Полное разоблачение» она утверждает, что не желала вступать с ним в интимные отношения. Как сообщают СМИ со ссылкой на книгу, Клиффорд, в частности, описывает в ней как она преодолевала отвращение к себе, вступая в сексуальный контакт с будущим американским лидером. «Это был наименее впечатляющий секс из всех, которые у меня были, но, разумеется, он так не думает», — пишет актриса.

На 11 октября назначена первая в истории «перезагрузка» интернета. Теперь вся надежда на провайдеров. Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) утвердила 11 октября в качестве даты смены криптографического ключа, защищающего систему доменных имен. Как сообщается, работы по смене ключа начнутся в 16.00 по всемирному координированному времени (19 часов по Киеву). При этом некоторые пользователи Сети могут испытать трудности с доступом на ряд веб-страниц.