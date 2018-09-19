В киевском кинотеатре покажут финал соревнований по киберспорту с участием украинской команды

В это воскресенье, 23 сентября в трех киевских кинотеатрах Multiplex состоятся трансляции глобальных соревнований в «Counter-Strike» — одной из самых популярных сетевых игр последнего десятилетия в жанре «стрелялок». Как выяснили журналисты «Фразы», информацию о времени начала трансляции необходимо уточнять в Multiplex в ТРЦ SkyMall, Lavina Mall та Проспект.

Соревнования FACEIT Major: London 2018 продут в Лондоне.

Игроки из Украины присутствуют в двух сильнейших командах мира — Na’Vi (Natus Vincere) и HellRaisers.

Призовой фонд составляет 1 млн. долларов. Команда-победитель получит 500 тысяч долларов.