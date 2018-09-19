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«Со спущенными штанами»: стали известны подробности инцидента с подполковником СБУ в Херсоне

«Со спущенными штанами»: стали известны подробности инцидента с подполковником СБУ в Херсоне

В Национальной полиции Украины подтвердили факт задержания в Херсоне человека с удостоверением сотрудника крымского управления СБУ за неадекватное поведение. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам руководителя отдела коммуникации Главного управления Нацполиции, подполковника Ирины Атаманенко, его доставили в отдел и начали уголовное производство по факту хулиганства в общественном месте.

При этом, как сообщает Kherson.net.ua, в отделе информацию о задержании подтвердили, как и факт наличия в действиях задержанного признаков хулиганства. Однако, как именно хулиганил сотрудник СБУ, узнать не удалось.

Сам подполковник отрицает, что мастурбировал в общественном месте. По его словам, он просто выпил, а его задержали без причины.

Однако, по данным издания, полицейские утверждают, что заметили мужчину, хотя и не на детской площадке, как первоначально сообщалось, а в кустах в парке, но со спущенными штанами. Увидев правоохранителей, он попытался скрыться, но безуспешно.

В то же время, как сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook, «обстоятельства задержания вызвали отвращение» из-за действий, «которые не достойны поведения не только офицера, но и мужчины». «Уверяем, что в случае подтверждения обнародованной в СМИ информации следствием, карьера в Службе этого лица завершена», — цитирует издание заявление ведомства.

В Службе безопасности также отметили, что их руководитель Василий Грицак уже назначил проверку на предмет того, каким образом осуществлялось изучение этого лица при оформлении в СБУ, кто его рекомендовал и проводил соответствующие психологические исследования, а также, кто способствовал продвижению по службе. По результатам проверки в ведомстве обещают принять «жесткие выводы».

Как сообщала «Фраза», 18 сентября 2018 года стало известно, что накануне в Херсоне сотрудники полиции задержали пьяного подполковника Службы безопасности Украины, который якобы мастурбировал на детской площадке в присутствии детей. При этом в СБУ со ссылкой на полицию заявили, что он не мастурбировал, а был задержан за мелкое хулиганство.

Тэги: происшествие, Херсон, СБУ, хулиганство, криминал, Национальная полиция Украины, курьезы

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