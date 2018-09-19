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На 11 октября назначена первая в истории «перезагрузка» интернета. Теперь вся надежда на провайдеров

На 11 октября назначена первая в истории «перезагрузка» интернета. Теперь вся надежда на провайдеров

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) утвердила 11 октября в качестве даты смены криптографического ключа, защищающего систему доменных имен. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в решении правления организации, опубликованном на ее официальном сайте.

Как сообщается, работы по смене ключа начнутся в 16.00 по всемирному координированному времени (19 часов по Киеву). При этом некоторые пользователи Сети могут испытать трудности с доступом на ряд веб-страниц.

В случае, если пользователь пострадает от производимых технических изменений, он получит соответствующие уведомления об ошибках. Как рассказал технический директор ICANN Давид Конрад, в таком случае необходимо обратиться к своему сервис-провайдеру, который исправит проблему путем отключения валидации DNSSEC, установки нового ключа и новым включением валидации DNSSEC. В корпорации утверждают, что потратили много времени на уведомление провайдеров о грядущих изменениях, так что они должны знать, что делать.

В то же время вице-президент корпорации Мэтт Ларсон подчеркнул, что сотрудники организации буквально «выворачиваются наизнанку, чтобы все прошло максимально гладко». По словам председателя правления ICANN Шерин Шалаби, «невозможно проверить, что „резолверы“ всех сетевых операторов имеют правильные настройки, но, если все произойдет как предполагается, мы считаем, что подавляющее большинство пользователей будет иметь доступ к корневой зоне».

В корпорации отмечают, что несмотря на то, что сейчас смена криптографического ключа будет произведена впервые, в будущем она перестанет быть чем-то экстраординарным.

Отметим, что изначально смена ключа для корневой зоны DNS должна была произойти год назад, но эти планы были приостановлены, когда ICANN в последний момент обнаружила новые данные и начала их анализировать. Эти данные касаются потенциальной готовности сетевых операторов к смене ключа.

Как сообщала «Фраза», 6 сентября 2018 года ICANN предупредила пользователей Сети о глобальной смене криптографических ключей, которая может привести к сбоям в работе интернета в ряде случаев.

Тэги: Интернет, ICANN, ошибка, сеть

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