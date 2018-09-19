Медведчук обнародовал детальный план восстановления экономики

Украине необходимо концептуально изменить сам подход к экономике: дрейфуя в рамках, ограниченных ЗСТ с ЕС, мы ничего не добьемся. Будущее отечественной экономики — на рынках Азиатско-тихоокеанского региона, в восстановлении нашего участия в Зоне свободной торговли СНГ и пересмотре условий ВТО, куда Украина попала на кабальных условиях. Об этом в интервью NewsOne заявил член партии «За Життя», лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

Отвечая на вопрос о своей мечте, Медведчук подчеркнул, что мечтать — категория иллюзионного восприятия действительности, но у него есть конкретные желания по поводу будущего Украины.

«Я очень хочу, чтобы изменилась ситуация в Украине, чтобы наступила стабильность, чтобы не стреляли во дворах и не применяли оружие в городском транспорте, чтобы поменьше стало активистов и патриотов, которые именуются себя таким образом. Чтобы прекратился конфликт на Донбассе. И чтобы мы подумали, а, в принципе, мысли по этому поводу правильные есть — как восстановить экономику и улучшить жизнь людей. Но, это не мечты — это мои желания. Искренние желания. Именно поэтому я сегодня пошел и окунулся в партийную жизнь, и буду уже вести борьбу с партией „За життя“ для достижения целей, о которых я сказал», — уточнил политик.

По его мнению, направление развития экономики Украины должно быть изменено, поскольку нашей стране категорически не подходит курс, который ограничен рамками ЗСТ с ЕС.

«И пока мы будем дрейфовать в локации Зоны свободной торговки с ЕС, у нас с экономикой ничего не получится. Нам надо восстановить наше участие в Зоне свободной торговли СНГ, надо пересмотреть условия ВТО, куда мы попали на кабальных условиях при Ющенко и уничтожили и наше сельское хозяйство, и наше животноводство, и многие другие отрасли. Потому что мы туда попадали ради пиара, а не договоренностей. И можно сравнить, как туда попала Россия, на каких условиях при многих нулевых ввозных пошлинах, и как туда попала Украина. Нам надо сегодня искать рынки в странах Азиатско-тихоокеанского региона. Там будущее нашей экономики. Надо концептуально изменить сам подход к экономике. Если мы этого не сделаем, ничего не получится», — уверен лидер «Украинского выбора».

Что касается плана развития экономики, который, по словам политика, будет предлагать, в том числе, партия «За Життя», то он коснется пересмотра налоговой системы Украины, создания благоприятного инвестиционного климата, отмены любого вмешательства админресурса, развития банковской и финансовой систем.

«Нам надо сегодня изменить и реформировать налоговую систему. О том, что она является тлетворной для Украины, свидетельствует хотя бы такой факт, что два последних года — 2016-й и 2017-й — по условиям ведения бизнеса и по рейтингу Ассоциации бизнес-промышленных палат Украина находится, вдумайтесь, на 46-м последнем месте в Европе. Это означает, что нет никакой дерегуляции — она есть, но то, что есть, неэффективно. Наши налоги сегодня неспособны стимулировать развитие бизнеса. Это означает, что сегодня мы должны пересмотреть вопросы налогообложения малого и среднего бизнеса: отдельные налоги и сборы отменить, другие изменить», — рассказал Медведчук.

Кроме того, в стране необходимо создать благоприятный инвестиционный климат, уверен политик.

«Инвестиционный климат — это не отдельные предприятия, которые приходят сюда. Это климат, который создается для привлечения массовых прямых иностранных инвестиций. А что у нас происходит? С 2013-го по 2018-й год у нас инвестиции, которые были вложены, уменьшились на 12 млрд. Было 51,7 млрд — стало 39 млрд. Ежегодные прямые инвестиции, приток инвестиций, в 2013-м году составлял 5,3 млрд., а по итогам 2017-го года он составлял 1,8 млрд. Сегодня за 7 или 8 месяцев эти инвестиции составляют 1,2 млрд. И, как вы правильно сказали, 3-4,5% — это инвестиции из России. Первое, что надо сделать для этих инвестиций — создать инвестиционный климат, а инвестиционный климат — это судебная защита, это отмена любого вмешательства админресурса, это банковская и финансовая системы, это — опять мы возвращаемся — мир на Донбассе», — подчеркнул Медведчук.

Пока идут боевые действия, пока нет мира на Донбассе, а по стране гуляют миллионы образцов различного оружия, не обеспечена безопасность граждан, никакие инвестиции в Украину не придут, уверен лидер «Украинского выбора».

«Следующее направление — сокращения бюджетных затрат. Бюджет провален нашим правительством, но сегодня, вместо того, чтобы привлекать инвестиции, менять и поддерживать отечественное производство, мы занимаемся тушением пожаров с помощью бензина. Надо сокращать траты на государственный аппарат. Да, надо оставить те деньги, которые мы выделяем для обороны и национальной безопасности, а всё остальное, в том числе и траты на правоохранительную систему, частично надо уменьшить. Надо уменьшить траты на чиновников, на руководителей госкомпаний, того же Витренко или Коболева. Да это же не анекдот, и даже смеяться поздно — плакать надо», — подчеркнул политик.