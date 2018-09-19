80% безработных украинцев имеют высшее образование

80% безработных украинцев — это люди с высшим образованием. При этом лишь 20% выпускников школ идут получать профессиональное образование. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на заседании Кабинета министров сегодня, 19 сентября, сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

«С одной стороны, это говорит о диспропорции по подготовке кадров в профессиональной и высшем образовании, а с другой свидетельствует о ненадлежащем уровне подготовки как в профессиональных заведениях, так и в высших», — заявила министр, подчеркнув, что в Европе 40% выпускников учатся в учреждениях профессионального образования, а в Чехии, Австрии, Хорватии и Финляндии этот показатель достигает 70%.

Министр посетовала, что в украинских профтехучилищах сплошь старое оборудование, установленное еще в советские времена и на нем невозможно подготовить хороших специалистов. При этом все настолько плохо, что «мы не можем справиться сами». «Нужно привлечения работодателей», — объяснила Гриневич, предложив внедрить дуальную форму получения образования.

В соответствии с этой концепцией результаты обучения будут оценивать не только учебные заведения, но и работодатели, участвующие в дуальном обучении. Они также смогут участвовать в отборе учеников на эти программы.

Как сообщала «Фраза», 22 мая 2018 года Министерство образования и науки приняло проект «Современное профессиональное образование», который подразумевает создание по всей стране региональной сети «многофункциональных центров профессионального совершенства», в которых будут обучать «высокотехнологичным профессиям» и «оказывать профессиональную передвысшее образование».