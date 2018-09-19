Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

НАПК предупреждает: жертвами телефонных мошенников могут стать даже депутаты и министры

НАПК предупреждает: жертвами телефонных мошенников могут стать даже депутаты и министры

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявляют о звонках субъектам декларирования от имени работников его аппарата, которые они на самом деле не совершали. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе НАПК.

В частности, как сообщается, звонки осуществлялись с целью якобы уточнения информации, указанной в их декларациях, или о проведении Национальным агентством проверок деклараций субъектов.

При этом в ведомстве подчеркивают, что общение его должностных лиц с субъектами декларирования происходит исключительно в пределах полномочий, поэтому любые соответствующие сведения запрашиваются в официальной письменной форме.

Что же касается иных форм общения, то оно осуществляется работниками аппарата только с официальных телефонов или адресов, указанных на официальном сайте.

При этом в агентстве не уточнили, кому именно звонят мошенники, о каких сведениях идет речь, и с какой целью они могут собираться.

Каких-либо комментариев от правоохранителей на данный момент также не поступало.

Отметим, что в соответствии со ст. 3 Закона «О предотвращении коррупции» субъектами декларирования являются, в частности, президент Украины, министры, народные депутаты, судьи, сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры и др. госслужащие.

Тэги: мошенничество, криминал, декларация о доходах, Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции, телефонный мошенник

Комментарии

Колонка автора
18.09.18 09:33

«В Украине» или «на Украине». Как правильно?

Автор: Игорь Куренков

Статьи

19.09.18 09:10

Выворачивание карманов украинцев. О черновике проекта бюджета-2019

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

НАПК предупреждает: жертвами телефонных мошенников могут стать даже депутаты и министры

НАПК предупреждает: жертвами телефонных мошенников могут стать даже депутаты и министры
19.09.18 13:55
223
Последние новости
19.09.18 16:16

«Со спущенными штанами»: стали известны подробности инцидента с подполковником СБУ в Херсоне
19.09.18 15:26

На 11 октября назначена первая в истории «перезагрузка» интернета. Теперь вся надежда на провайдеров
19.09.18 15:13

Медведчук обнародовал детальный план восстановления экономики
19.09.18 14:31

На Прикарпатье сына погибшего воина АТО избили в школе за казацкий чуб
19.09.18 14:30

80% безработных украинцев имеют высшее образование
19.09.18 13:55

НАПК предупреждает: жертвами телефонных мошенников могут стать даже депутаты и министры
19.09.18 13:12

Российские журналисты подловили Министерство обороны РФ на подделке документов
19.09.18 13:09

В Хмельницком вспыхнула школа. Пришлось эвакуировать всех детей
19.09.18 12:11

Еще одна пострадавшая от отравления в Солсбери оказалась дочерью российского генерала
19.09.18 11:57

Первоклассник выпал из окна третьего этажа в одной из школ Днепра

Интервью

16.09.18 15:05

Режиссёр Тоня Ноябрёва: Я написала в ЦУМ: «Это вопрос жизни и смерти...»

Автор: Антон Филатов

Фото и Видео
На Прикарпатье сына погибшего воина АТО избили в школе за казацкий чуб
На Прикарпатье сына погибшего воина АТО избили в школе за казацкий чуб
На Прикарпатье сына погибшего воина АТО избили в школе за казацкий чуб
На Прикарпатье сына погибшего воина АТО избили в школе за казацкий чуб
В Хмельницком вспыхнула школа. Пришлось эвакуировать всех детей
В Хмельницком вспыхнула школа. Пришлось эвакуировать всех детей
Киевлянка нашла лезвие в блинах из России, купленных в одном из столичных МАФов
Киевлянка нашла лезвие в блинах из России, купленных в одном из столичных МАФов
В Киеве кусок балкона, рухнувший с 21-го этажа, убил женщину
В Киеве кусок балкона, рухнувший с 21-го этажа, убил женщину
В самом центре Киева обрушился фасад исторического здания
В самом центре Киева обрушился фасад исторического здания
В офисе националистов в Киеве журналисты нашли портрет Гитлера и свастику
В офисе националистов в Киеве журналисты нашли портрет Гитлера и свастику
В Киеве вывесили флаг «ДНР». «Виновных» быстро вычислили
В Киеве вывесили флаг «ДНР». «Виновных» быстро вычислили
В соцсетях высмеяли действия полицейского, который брызнул себе в лицо из газового баллончика
В соцсетях высмеяли действия полицейского, который брызнул себе в лицо из газового баллончика
Европейский Центробанк показал как в скором времени будет выглядеть его самая популярная купюра
Европейский Центробанк показал как в скором времени будет выглядеть его самая популярная купюра
На Киевщине глава поселкового совета покрывал целую банду опасных грабителей
На Киевщине глава поселкового совета покрывал целую банду опасных грабителей
fraza.ua

Опрос

За кого бы вы отдали голос на выборах президента?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.