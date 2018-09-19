НАПК предупреждает: жертвами телефонных мошенников могут стать даже депутаты и министры

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявляют о звонках субъектам декларирования от имени работников его аппарата, которые они на самом деле не совершали. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе НАПК.

В частности, как сообщается, звонки осуществлялись с целью якобы уточнения информации, указанной в их декларациях, или о проведении Национальным агентством проверок деклараций субъектов.

При этом в ведомстве подчеркивают, что общение его должностных лиц с субъектами декларирования происходит исключительно в пределах полномочий, поэтому любые соответствующие сведения запрашиваются в официальной письменной форме.

Что же касается иных форм общения, то оно осуществляется работниками аппарата только с официальных телефонов или адресов, указанных на официальном сайте.

При этом в агентстве не уточнили, кому именно звонят мошенники, о каких сведениях идет речь, и с какой целью они могут собираться.

Каких-либо комментариев от правоохранителей на данный момент также не поступало.

Отметим, что в соответствии со ст. 3 Закона «О предотвращении коррупции» субъектами декларирования являются, в частности, президент Украины, министры, народные депутаты, судьи, сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры и др. госслужащие.