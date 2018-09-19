Российские журналисты подловили Министерство обороны РФ на подделке документов

Журналисты обнаружили следы подделки в представленных накануне Министерством обороны РФ документах, указывающих на украинское происхождение ракеты, которой над Донбассом был сбит малазийский Boeing рейса МН-17.

Как пишет российская «Новая газета», в частности, в Минобороны не стали объяснять, почему вместо оригинального «формуляра на двигатель» ракеты с номером 8869032, который вместе с остатками корпуса предъявили на своей презентации под Утрехтом голландские следователи, публике был предъявлен «восстановленный подлинник формуляра на двигатель».

Как следует из ГОСТа СССР 19.601-78, принятого 1 января 1980 года, восстановленный подлинник может быть изготовлен после составления акта о списании пришедшего в негодность или утерянного подлинника. В этой бумаге, согласно ГОСТу, ставят отметки лица, ответственные за ее заполнение. Так, в документе как минимум на четырех листах имеется фамилия и подпись сотрудницы Дмитриевой, а также дата заполнения: 14 января 1986 года. При этом в качестве даты изготовления собранного изделия здесь же указано 24 декабря 1986 года.

Таким образом, получается, что ответственная Дмитриева изготовила копию документа на готовое изделие почти за год до его производства.

Пытаясь разобраться в том, кто и когда мог вмешаться в созданный Дмитриевой документ, издание обратило внимание на почерк заполнителя второго документа — «сводной ведомости на изделие». По мнению журналистов, ее заполняет один человек, что можно увидеть по особому написанию цифры «2» с двумя петлями в верхней и нижней ее части.

В то же время в оглавлении ведомости, где единственный раз указан серийный номер ракеты, цифра «2» выписана совсем иначе. Также исследователи обращают внимание на то, что при написании последних двух цифр номера использовалась другая, заметно более светлая тушь.

Исходя из этого российские журналисты делают вывод, что показанные документы, «вероятно, не имеют отношения к ракете, выпущенной по „Боингу“».

Как сообщала «Фраза», 17 сентября 2018 года представители Минобороны России на специальном брифинге представили, в частности, как они утверждают, документы архива Долгопрудненского завода, по которым можно установить воинскую часть, куда попала та или иная ракета. Так, в рукописном журнале напротив «уникального номера ракеты» 8720 в качестве места отправления указана в/ч 20152 в Тернопольской области.

Отметим, что российские военные на пресс-конференции 17 сентября использовали данные расследования JIT и, в частности, серийный номер двигателя найденной на месте крушения самолета ракеты. Международной группе следователей удалось установить, что двигатель с таким номером был произведен на оружейном заводе в подмосковном Долгопрудном.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией «ДНР». Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) — граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук». В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую «выпустили из зенитно-ракетного комплекса „Бук“ на востоке Украины».

3 марта 2016 года был установлен номер зенитного ракетного комплекса «Бук», которым был сбит «Боинг».

28 сентября 2016 года родственникам погибших в катастрофе самолета рейса MH 17 «Малазийских авиалиний» сообщили, что самолет был сбит ракетой «Бук», которая была завезена из России, с подконтрольной пророссийским боевикам территории на Донбассе.

В марте 2017 года появилась информация о ттом, что ключевым организатором транспортировки «Бука», из которого предположительно был сбит самолет рейса MH17, был отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский по прозвищу «Хмурый».

8 декабря 2017 года появилась информация о том, что во время совместного расследования «The Insider» и «Bellingcat» удалось установить личность ключевого фигуранта, разыскиваемого Совместной следственной группой по делу о сбитом над Донбассом малазийском «Боинге» MН-17. Это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев с позывным «Дельфин», главный инспектор Центрального военного округа России.