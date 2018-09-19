Еще одна пострадавшая от отравления в Солсбери оказалась дочерью российского генерала

Одной из отравившихся в ресторане английского городка Солсбери 16 сентября оказалась 30-летняя модель из Нижнего Новгорода Анна Шапиро. Как выяснили журналисты «Фразы», в тот день она ужинала в местном ресторане Prezzo со своим 42-летним мужем Алексом Кингом.

Как сообщает The Sun, пострадавшая рассказала, что поехала с мужем в ресторан по совету женщины, у которой снимали жилье. «В ресторане я заказала флорентийскую пиццу, а Алекс — сибас, овощи и картофель. Также у нас было два стакана белого вина», — вспоминает женщина.

После этого ее мужу стало плохо, и он ушел в туалет, а спустя 15 минут она пошла за ним и обнаружила супруга лежащим с пеной у рта. По словам Шапиро, в итоге медики ввели ее супруга в состояние искусственной комы, после чего она его больше не видела.

По информации издания, женщина работает моделью, а ее отец — бывший генерал российской армии, игравший в военном оркестре. Когда в 2006 году она получила израильское гражданство вопреки протестам семьи, это разозлило отца. Таким образом пострадавшая не исключает, что за угрозами смерти, которые получала в соцсетях и на электронную почту накануне отравления, может стоять ее отец.

Кроме того, она допускает, что стала целью российской разведки. «Уверена, русские думают, что я британская шпионка. Я знаю много богатых лондонских бизнесменов, — рассказала Шапиро журналистам. — Я была целью приспешников Путина. Они хотят моей смерти, потому что я против него и отвернулась от своей страны. Россия на все способна».

При этом она публично отреклась «от Путина и от страны, из которой происходит моя семья». «Я — бывшая русская», — заключила пострадавшая.

По данным издания, правоохранительные органы допускают, что пара могла быть отравлена чрезвычайно ядовитым веществом стрихнин.

Отметим, что ресторан Prezzo находится всего в пяти минутах ходьбы от ресторана Zizzi, где обедали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия перед тем как были найдены на скамейке со следами отравления «Новичком».

Как сообщала «Фраза», 16 сентября 2018 года в ресторан Prezzo, расположенный на центральной улице Солсбери, вызвали полицию, когда ужинавшей там паре стало неожиданно плохо. Полицейские присвоили инциденту статус особой важности, ресторан оцепили. Свидетели сообщали, что на месте происшествия видели оперативника в костюме химической защиты. При этом в полиции сразу же подчеркнули, что происшествие вряд ли имеет отношению к отравлению российским нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Напомним, 6 марта 2018 года стало известно, что 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, оказавшаяся его дочерью.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. «Нет альтернативного вывода кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери — и в том, что жизнь других граждан Великобритании в Солсбери, в том числе сержанта Ника Бейли было поставлено под угрозу», — сказала она, выступая в парламенте.

Тогда же Великобритания обвинила Россию в нарушении Устава ООН, а также Конвенции о запрещении химического оружия ООН.

20 марта российские СМИ опубликовали интервью с доктором химических наук, профессором Леонидом Ринком, который подтвердил, что вещество класса «Новичок» действительно разрабатывалось в России и легло в основу его докторской диссертации. Однако впоследствии интервью было отредактировано.

2 апреля стало известно, что следователи рассматривают два варианта контакта жертв с отравляющим веществом: либо оно было нанесено на ручку двери, либо привезено подругой дочери вместе с упаковкой гречневой крупы. Также чиновники выразили уверенность, что к убийству в той или иной мере причастен президент РФ Владимир Путин.

6 апреля постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс назвала причины, которые указывают на то, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери причастна Россия. При этом она подчеркнула, что эксперты британской лаборатории в Портон-Даун определили, что яд, использовавшийся при покушении, является нервно-паралитическим веществом «Новичок».

12 апреля 2018 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила версию британского правительства, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Напомним, британская полиция назвала имена двух российских граждан, подозреваемых в отравлении Скрипалей. Полицейские не только назвали имена Александра Петрова и Руслана Боширова, но и обнародовали их фотографии. Утверждается, что им около 40 лет. Они прилетели в Великобританию 2 марта 2018 года и вылетели в Москву 4 марта после совершения атаки.