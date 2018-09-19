Первоклассник выпал из окна третьего этажа в одной из школ Днепра

Во вторник, 18 сентября, около 14:00 в Днепре в школе №147 произошел чрезвычайный случай. Как выяснили журналисты «Фразы», там первоклассник выпал из окна третьего этажа.

Прибывшие на место ЧП врачи забрали мальчика в больницу и оставили его под наблюдением на ночь в реанимации, сообщает «Информатор».

Медики говорят, что школьнику очень повезло, что при падении с такой высоты он отделался незначительными травмами. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.

Примечательно, что информацию о случившемся сотрудники правоохранительных органов получили не от работников школы, а от врачей, которые госпитализировали ребенка.

Ранее «Фраза» сообщала, что не так давно в Днепре маленькая девочка каким-то чудом выжила, сорвавшись с балкона десятого этажа.