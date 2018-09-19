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КНДР и Южная Корея привели Трампа в восторг, подписав очередное историческое соглашение

КНДР и Южная Корея привели Трампа в восторг, подписав очередное историческое соглашение

Главы КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали совместное заявление, избавляющее Корейский полуостров от ядерного оружия. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло в прямом эфире местного телевидения сегодня, 19 сентября.

Как сообщает Yonhap, о том, что данное соглашение подразумевает полную денуклеаризацию стало известно не сразу. Об этом на итоговой на пресс-конференции впоследствии заявил президент Южной Кореи.

В частности, по его словам, Северная Корея обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон «Тончханн» и готова допустить туда иностранных наблюдателей для контроля. Также КНДР выразила готовность остановить работу ядерного реактора в Йонбене при условии уступок Пхеньяну со стороны США.

В свою очередь лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что намерен превратить Корейский полуостров «в место без ядерного оружия». Он также сообщил, что «в ближайшем будущем» планирует приехать в столицу Южной Кореи Сеул. Это будет первый подобный визит с момента разделения Корейского полуострова.

Лидеры двух стран договорились подать заявку на совместное проведение летних Олимпийских игр в 2032 году, а также направят единые команды на Игры 2020 года в Токио. Кроме того, стороны откроют постоянно действующий центр встреч членов разделенных Корейской войной семей и до конца года восстановят железнодорожное сообщение между странами.

Полный текст соглашения публикует ТСН.

Кроме того, сегодня министры обороны двух стран подписали военный договор, который предлагает остановить «все враждебные действия» друг против друга и «ликвидировать опасность войны».

Отметим, подписание документов уже прокомментировал на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп. «Ким Чен Ын согласился допустить на ядерные объекты международных наблюдателей, закрыть ядерный полигон и пусковую площадку, прекратив на них испытания, — написал он. — Останки американских героев продолжат возвращаться в США, а Север и Юг подадут совместную заявку на проведение Олимпиады 2032 года. Очень впечатляюще».

Напомним, с вчерашнего дня в Пхеньяне проходит пятый в истории межкорейский саммит на высшем уровне, который продлится до 20 сентября. Это уже третье аналогичное мероприятие с начала года.

Как сообщала «Фраза», 27 апреля 2018 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын договорились окончить войну, длящуюся вот уже 68 лет, и добиться «полной денуклеаризации» Корейского полуострова. После заключения исторического соглашения, подписанного в ходе первого в истории визита северокорейского руководителя в Южную Корею, оба лидера обнялись.

Тэги: мир, политика, КНДР, Ким Чен Ын, соглашение, ядерное оружие, Дональд Трамп, Южная Корея

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