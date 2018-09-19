Порноактриса призналась, что в сексе с Трампом имел значение не только размер

Порноактриса Стефани Клиффорд, известная в профессиональных кругах под псевдонимом Сторми Дэниелс, рассказала о своем сексуальном опыте с президентом США Дональдом Трампом. Как выяснили журналисты «Фразы», в своей скандальной книге «Полное разоблачение» она утверждает, что не желала вступать с ним в интимные отношения.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на книгу, Клиффорд, в частности, описывает в ней как она преодолевала отвращение к себе, вступая в сексуальный контакт с будущим американским лидером. «Это был наименее впечатляющий секс из всех, которые у меня были, но, разумеется, он так не думает», — пишет актриса.

Помимо этого она раскрыла некоторые другие пикантные детали этих отношений. Например, что размер полового члена у президента США меньше обычного, но «не чудовищно мал», и по форме напоминает поганку.

Сторми Дэниелс также утверждает, что Трамп прекрасно осознает нелепость своей прически, и известные стилисты якобы даже предлагали ему свои услуги, чтобы это изменить. Но он каждый раз отказывался, считая, что волосы являются выделяющей его среди других частью имиджа.

Между тем, как подчеркнула в комментарии журналистам адвокат Клиффорд, несмотря на детали интимных отношений с Трампом, главным смыслом книги все же является участь современной женщины, не испугавшейся говорить правду о власти.

Как сообщали СМИ, Клиффорд утверждает, что у нее и Трампа были сексуальные контакты в 2006-2007 годах. В разгар президентской кампании в 2016 году адвокат Майкл Коэн заплатил порноактрисе $130 тыс. за неразглашение информации. В Белом доме эти данные назвали ложью.

7 марта 2018 года пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что «связь Трампа с порнозвездой — неправда, и это доказано в суде».

13 марта Стефани Клиффорд заявила, что готова вернуть Дональду Трампу $130 тыс. за право свободно говорить об отношениях с президентом и публиковать все имеющиеся у нее сообщения, фотографии и видеозаписи. Сторона Трампа на это предложение не ответила.

Как сообщала «Фраза», 17 марта 2018 года адвокат президента США Майкл Коэн подал в суд на порноактрису Стефани Клиффорд. В иске говорится, что она рассказала о близкой связи с президентом вопреки договоренности о неразглашении. Коэн утверждает, что порноактриса нарушила их соглашение не менее 20 раз. Если судья признает Клиффорд виновной, то ей грозит штраф в размере 1 миллиона долларов за каждое нарушение.

21 марта того же года проверка на полиграфе подтвердила правдивость заявлений Клиффорд.