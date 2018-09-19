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В Польше «труп» внезапно ожил в холодильнике морга и пошел на вечеринку

В Польше «труп» внезапно ожил в холодильнике морга и пошел на вечеринку

В городе Семяновице-Сленске на юге Польши произошел необычный случай. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчина, у которого была диагностирована смерть в результате алкогольной интоксикации, внезапно «ожил» в холодильной камере морга.

Все началось с того, что прохожие обнаружили мужчину, который лежал без сознания на улице. Прибывшие на место врачи констатировали смерть, вызванную сильнейшей алкогольной интоксикацией, сообщает patrztu.news.

Тело 31-летнего Кшиштофа Новака было доставлено в морг, но спустя некоторое время охранник морга услышал громкие стуки и крики, которые доносились из холодильника.

Шокированный охранник, открыв ящик, был, мягко говоря, удивлен, когда «труп», трясшийся от холода, попросил у него одеяло. Отогревшись и отказавшись от госпитализации, мужчина решил вернуться на вечеринку к своим друзьям.

Медика, который допустил почти фатальную ошибку, ждет судебное разбирательство, его подозревают в профнепригодности.

Ранее «Фраза» сообщала, что подобный случай произошел в июле 2009 года в Израиле, где врачи также отправили в морг еще живого человека.

Тэги: труп, общество, мир, Польша, курьезы, вечеринка

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