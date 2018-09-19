В Херсоне задержали подполковника СБУ. То ли за мастурбацию, то ли за мелкое хулиганство

15 сентября в Херсоне сотрудники полиции задержали пьяного подполковника Службы безопасности Украины, который мастурбировал на детской площадке. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СБУ, на самом деле, он не мастурбировал, а занимался мелким хулиганством.

Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Суворовского райсовета Никита Колосовский, инцидент произошел днем на одной из центральных улиц Херсона. Некий мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, в присутствии детей занимался мастурбацией.

В процессе погони за ним сотрудников полиции, он якобы выронил служебное удостоверение подполковника СБУ на имя Рожкова Сергея Николаевича.

Местная активистка Инна Усачева опубликовала фото с места событий и то самое удостоверение.

Впоследствии пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила, что полиция в Херсоне задержала подполковника этой структуры, однако опровергла причину этого задержания. «Информация не соответствует действительности. Там было действительно мелкое хулиганство (не такое, как пишут), и мы сотрудничаем с полицией», — заявила она в комментарии УНИАН.

При этом она не стала уточнять, о каком именно хулиганстве идет речь.

Как сообщала «Фраза», 21 февраля 2013 года солдат внутренних войск Министерства внутренних дел госпитализирован с ранением головы после неудачной попытки совершить самоубийство из травматического оружия на детской площадке в Соломенском районе Киева.

9 сентября 2017 года в Святошинском районе Киева на бульваре Кольцова произошла стрельбана детской площадке, в результате которой была ранена женщина.

В октябре 2017 года в Киевской области в городе Бровары на детской площадке был задержан мужчина, который угрожал детям автоматом «Калашникова».

Вечером 15 июля 2018 года в Киеве на Виноградаре группа неизвестных людей забросала детскую площадку камнями и распылила там газ. Молодые люди, возможно, были под воздействием наркотических веществ. В момент нападения на площадке находились дети.