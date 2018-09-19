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Православные в соцсети рассказали о своем отношении к назначению Константинопольских экзархов в Украину

Православные в соцсети рассказали о своем отношении к назначению Константинопольских экзархов в Украину

Центр информации Украинской Православной Церкви на своей официальной странице в Facebook предложил пользователям сети ответить на вопрос «Решит ли приезд Константинопольских экзархов проблему раскола украинского Православия?». Как выяснили журналисты «Фразы», в опросе приняли участие жители разных регионов Украины, а также верующие из-за рубежа.

По состоянию на 18 сентября более 67 % опрошенных высказались негативно в отношении приезда экзархов. Около 8 % — ожидают от представителей Константинополя решения «церковного вопроса» в Украине. Остальные пользователи признались, что не имеют четкой позиции по этому вопросу, или не желают ее высказывать.

Большинство людей, которые приняли участие в обсуждении, выразили поддержку Украинской Православной Церкви и митрополиту Онуфрию.

«Если бы действительно было желание преодолеть раскол, то все действия Константинополя согласовывались с единственной канонической Церковью и ее предстоятелем — Блаженнейшим Онуфрием», — считает Оксана Тычинская.

«Отношусь категорически отрицательно, есть каноническая церковь УПЦ во главе с Блаженнейшим Онуфрием и это грубое вмешательство», — пишет Светлана Жук.

«Это решение приведет к межрелигиозной войне. Господи, не допусти! Но Церковь — это люди. Тело Христово — это мы», — написала Людмила Ковалишин.

«Украинская Православная Церковь не просила автокефалии, а такие действия Константинопольского Патриарха усилят раскол в Православии», — считает Елена Ставничук.

Пользователь Иван Ковалец так обосновал свою позицию: «Думаю, что это неуважение к Предстоятелю УПЦ Онуфрию и его многотысячной пастве. Это вопиющее пренебрежение интересами православных христиан в Украине».

Многие из опрошенных высказали мнение о том, что вмешательство иностранных экзархов может привести к усилению раскола в Украине, гонениям на верующих УПЦ.

«Храни Боже Украину и наш народ от еще одного раскола... Дай силы нашему Предстоятелю и пастырям выстоять и не дрогнуть», — написала Ульяна Таборовец-Пицкова.

«Нет. Просто мы знаем, что православные будут служить службы в катакомбах, три эшелона, страшные гонения», — отметила Ольга Новицкая.

«Ужасно. Это новый раскол. С учетом того, что инициатором является снова, как и в 1992 году, государство, очень большая вероятность начала гонений на каноническую Украинскую Православную Церковь», — отмечает Владимир Джаралла.

В то же время некоторые разочаровались действиями Вселенского Патриархата.

«Это решение Константинопольской Православной Церкви подлое относительно нашей Церкви», — написал Роман Выскуб.

«И почему, кстати, экзархи из Америки и Канады? Почему хотя бы один из них не из Румынии, например, или Болгарии? Очень много нехороших мыслей...», — ответила Тамара Самоличенко.

Часть опрошенных пользователей отметили, что считают приезд представителей Константинополя хорошей новостью.

«Я напишу, что да, это хорошая новость! Правда я не думаю, что Филарет согласится быть подотчетным» — высказался Вадим Кирдода.

Как сообщалось, Константинопольский Патриархат 7 сентября официально заявил, что «в рамках подготовки решенного предоставления автокефального устройства Православной Церкви в Украине», назначил архиепископа Памфильского Даниила из Соединенных Штатов Америки, а также епископа Эдмонтонского Илариона из Канады в качестве своих экзархов в Киев.

Тэги: общество, новости православия

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