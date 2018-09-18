Главные новости за 18 сентября 2018 года

Депутаты решились изменить правила игры на выборах 2019 года. Теперь слово за президентом. Верховная Рада увеличила количество членов Центральной избирательной комиссии. В соответствии с принятым сегодня законопроектом численный состав ЦИК составляет 17 человек, а не 15 как сейчас. Соответствующее решение было поддержано 236 народными депутатами накануне голосования по назначению новых кандидатур, которое ожидается уже в четверг, 20 сентября.

В соцсетях высмеяли действия полицейского, который брызнул себе в лицо из газового баллончика. В понедельник, 17 сентября, во время столкновений под зданием Генеральной прокуратуры Украины случился курьезный эпизод. Один из правоохранителей из газового баллончика брызнул себе в лицо. Этот момент успел заснять фотограф Радио Свобода Серегй Нужненко. Пользователи соцсетей не упустили момента высмеять этот эпизод.

В офисе националистов в Киеве журналисты нашли портрет Гитлера и свастику. Правоохранители установили личности семерых участников столкновений у здания Генеральной прокуратуры Украины в понедельник, 17 сентября. По данным СМИ, в офисе националистов полицейские обнаружили свастику и портрет Гитлера. «Мы установили, доставили в райотделы полиции и допросили семерых основных участников этих правонарушений», — заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. При этом, как сообщает «Интерфакс-Украина», по его словам, у одного из задержанных был изъят пистолет. Есть ли у него разрешение на оружие, не уточняется.

Суд разрешил арестовать главного фигуранта «кассетного скандала» и его имущество в Украине. Печерский районный суд Киева арестовал недвижимость и банковские счета экс-майора Управления государственной охраны Николая Мельниченко, а также выдал разрешение на его арест. С таким ходатайством в суд обратилась Генеральная прокуратура Украины. Мельниченко подозревается в совершении государственной измены в форме шпионажа, разглашении сведений, составляющих государственную тайну, превышении служебных полномочий, а также легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 209 УК.

В самом центре Киева обрушился фасад исторического здания. В центре Киева на улице Крещатик, 29 произошло ЧП. Там обвалилась крупная фасадная часть исторического здания. На восьмом этаже здания обвалилась часть балкона и потащила за собой часть отделки и лепнины. На тротуар с восьмого этажа упало несколько крупных обломков фасада.

В херсонской больнице мертворожденных детей выбрасывали на свалку. В Херсонской областной больнице мертворожденных детей выбрасывали на свалку, не считая их людьми. Об этом сообщил Уполномоченный президента по делам детей Николай Кулеба. По его словам, об этом он узнал со слов одного из мужчин, ребенок которого родился мертвым. Поэтому он приехал в эту больницу, чтобы убедиться в этом лично.

В Сирии пропал российский самолет-разведчик. И 15 военнослужащих. Вечером в понедельник, 17 сентября, в Средиземном море, недалеко от побережья Сирии, исчез самолет Ил-20 Министерства обороны России. На борту находились 15 военнослужащих. Как сообщает Министерство обороны РФ, «отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия».

Россия признала, что самолет над Средиземным морем сбили сирийцы из российского оружия. Но виноват во всем Израиль. В Министерстве обороны РФ подтвердили информацию о том, что российский военный самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем зенитным ракетным комплексом С-200, принадлежащим сирийской системе ПВО, которая целилась по самолетам Израиля. Израильские дипломаты отказались комментировать эту информацию. Как сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, израильские истребители F-16, которые наносили авиаудары по целям в провинции Латакия, прикрывались от сирийской противовоздушной обороны за российским самолетом. «В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — заявил военный.

Японский миллиардер, который может стать первым туристом, отправившимся к Луне, не захотел лететь один. Первым космическим туристом, который может отправиться на орбиту Луны, станет японский бизнесмен Юсаку Маэдзава. Об этом сообщил американский бизнесмен, основатель частной космической компании Space X Илон Маск. Свое сообщение он сопроводил совместной фотографией с миллиардером, сделанной перед объявлением о полете.

Американские ученые установили страшные последствия воздействия на организм обычного аспирина. Международная группа ученых из Австралии и США опровергли результаты предыдущих исследований, утверждающих, что употребление ацетилсалициловой кислоты позволяет пожилым людям уменьшить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и продлить жизнь. Согласно новым данным, употребление аспирина увеличивает частоту кровотечений и риск заболевания раком. В рандомизированном контролируемом двойном слепом исследовании ASPREE приняли участие более 19 тысяч человек, средний возраст которых достигал 74 лет. У них не было деменции или инвалидности, и они не страдали от заболеваний, при которых прописывают ацетилсалициловую кислоту.