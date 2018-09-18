Ляшенко: Формат интервью Медведчука для Newsone — это уровень государственного деятеля

В ходе интервью телеканалу Newsone Виктор Медведчук продемонстрировал уровень государственного деятеля. Об этом написал в своем Facebook блогер Глеб Ляшенко, сообщает «Знай».

Во-первых, пишет Ляшенко, Медведчук озвучил широкий спектр тем — а это формат интервью для государственного деятеля.

«В общем, и политика, и экономика, и геополитика — масштаб уровня государственного деятеля. Государственный деятель, как мы помним, это „тот, кто думает о будущих поколениях“. В этом отличие Медведчука от нынешних хуторян при власти, у которых на уме только как украсть да переизбраться в следующую Раду. Многие украинские политики пытаются играть в государственных деятелей, но масштабом явно не дотягивают», — пишет Ляшенко.

Во-вторых, Ляшенко обращает внимание на его высокий интеллектуальный уровень. «Обратите внимание на его интеллектуальность и высокий уровень подготовки. Медведчук профессионально оперирует цифрами и фактами, хотя перед ним нет ни суфлёра, ни листа бумаги с записями. Он приводит достоверные данные, что экспорт в страны ЕС за прошлый год составил 42% от общего объема украинского экспорта. И абсолютно точно приводит показатели экспорта за каждый год, начиная с 2013-го. И так по каждому вопросу — Медведчук помнит все цифры, оперирует актами международного права и нормами украинских законов», — поясняет Ляшенко.

Также Ляшенко подчеркнул, что Медведчук по всем сложным вопросам выступает с позиции интересов Украины и украинского народа, независимо от того, нравится это кому-то или нет.

«Заметьте, Медведчук не пытается понравиться ни Порошенко, ни Путину, ни правым, ни левым. По всем сложным вопросам он выступает с позиции интересов Украины и украинского народа, независимо от того, нравится это кому-то или нет. На вопрос „Чей Крым?“ даёт прямой ответ. Не верите? Посмотрите эфир (...) Очень сильный, содержательный эфир. Кто не смотрел, обязательно посмотрите», — резюмирует Ляшенко.