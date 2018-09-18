Безупречное танго: Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин продолжают удивлять и восхищать

Самым ярким танцем четвертого эфира шоу «Танцы со звездами» стало страстное танго Оксаны Марченко и Дмитрия Чаплина. Безупречное и удивительно чувственное. Именно таким запомнился зрителям этот танец, сообщает «Знай».

Темой эфира были мюзиклы и мировой кинематограф, поэтому участники проекта перевоплощались в известных персонажей. Узнаваемые всеми композиции в этот вечер зазвучали по-новому, потому что сопровождались незабываемым действом на паркете.

«Иногда танец — это монолог. Крик или шепот, манифест или зов о помощи. Танцем можно сказать очень много — я это понимала и раньше, а теперь я знаю, а также часто чувствую, что это знание отдается в каждой мышце. А иногда это диалог, дело двоих. И завтра у нас будет очень серьезный разговор», — написала Оксана Марченко накануне эфира в своем Instagram, заинтриговав поклонников.

Танец действительно получился незабываемым. Удивительное танго в исполнении красавицы теледивы Оксаны Марченко и вице-чемпиона мира по латиноамериканской программе Дмитрия Чаплина завораживало и восхищало. Страсть, чувственность, глубина, нервы, натянутые словно струна, — остаться равнодушным было просто невозможно. Тем более что бессмертная музыкальная композиция из кинофильма «Запах женщины» создавала особую атмосферу. И великолепные сценические костюмы танцоров эту атмосферу удачно дополняли. Черное блестящее платье подчеркнуло прекрасную фигуру Оксаны Марченко — спортивную и в то же время хрупкую. Уложенные в стильную прическу красивые длинные волосы дополнили образ. В восторге от завораживающего действа на сцене были не только зрители, но и члены жюри.

«Оксана, мы хотели от вас больше шагов, и мы их получили», — сказал Влад Яма, вызвав бурю оваций в зале. Танец он назвал достойным и уверенным, отметив, правда, некоторую сдержанность исполнителей. Дима Монатик поблагодарил пару за выбор музыки (звучала известная композиция Карлоса Гарделя) и отметил, что с поставленной задачей справились.

А вот Екатерина Кухар акцентировала внимание на явном прогрессе пары. «Мне очень нравится, что вы знаете свои сильные и слабые стороны…» — сказала она и добавила, что вся страна с нетерпением ожидает от Оксаны Марченко следующего танца. Возможно, это будет даже «диско или хип-хоп».

Да, не заметить танцевальный потенциал восхитительной Оксаны Марченко просто невозможно. Уже после первого ее выступления жюри и зрители были поражены не только прекрасной формой Оксаны, но и ее грацией. А еще старательностью и трудоспособностью. Она не просто танцует, она словно проживает каждый свой танец. И потому с каждым новым выступлением прогресс пары становится все очевиднее.

Красавица телеведущая не скрывает: это было настоящее волшебство — почувствовать себя героиней фильма «Запах женщины». «Запах. Сколько бы ни было сказано слов, сколько бы ни было взглядов, сколько бы ты ни чувствовал прикосновений, своего человека ты узнаешь по запаху. Запах ужина, когда переступил порог дома вечером, запах скошенной травы на прогулке в парке, запах ребенка, утренний запах подушки любимого. Запах мужчины. Запах женщины. Великий фильм, великий актер, великий танец. Я так счастлива, что могла почувствовать себя на месте героини», — признается Оксана.

Не оставил равнодушным танец и поклонников Оксаны Марченко в социальных сетях. Instagram телезвезды, видео с выступлением на YouTube-канале, страница в Facebook пестрят благодарными и восторженными постами. «Столько души вложено в танец... Создалось впечатление, что вы в танце прожили целую жизнь. Браво!» «Танец был прекрасный! Такой чувственный и страстный! Вы очень красивая, я бы даже сказала шикарная женщина! Ваш типаж всегда будет в моде: взгляд, губы, манеры, сдержанность, благородство. Удачи вам!» «Оксаночка, вы прекрасной души человек! Такая чистая, нежная, добрая, очень приятная. Я вас очень люблю и мой муж, кстати, тоже». «Оксана, вы были великолепны! Вы были одним целым с партнером в танго».

«Молодцы! Только вперед!» — в один голос желают удачи поклонники. И с нетерпением ждут следующих выступлений этой прекрасной пары. В следующее воскресенье снова будет праздник танца — шоу продолжается. Недаром и организаторы «Танцев со звездами ‒ 2018», и сама Оксана Марченко еще на старте этого проекта пообещали удивлять и радовать телезрителей.