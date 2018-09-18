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На Запорожье умственно-отсталых людей использовали в качестве рабов

На Запорожье умственно-отсталых людей использовали в качестве рабов

В Запорожской области руководство дома инвалидов наладили схему незаконной трудовой эксплуатации своих подопечных. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, в преступную группу входили директор, его зам и представитель персонала КУ «Таврический дом инвалидов». Они предоставляли инвалидов с умственными недостатками в качестве рабочей силы третьим лицам для сельхоз работ.

В прокуратуре рассказали, что в одном из случаев медсестра заведения с согласия директора и его зама вывезла двоих подопечных к себе на огород, где заставляла их работать. Стоит добавить, что у обоих была вторая группа инвалидности с детства, и они были признаны нетрудоспособными по состоянию здоровья.

По месту жительства злоумышленницы приехали правоохранители, где и освободили из рабства подопечных дома инвалидов.

Все трое сообщников задержаны. Заместителю директора сообщено о подозрении и ему светит от 5 до 12 лет тюрьмы. Добавим, что двое других фигурантов являются депутатами местных советов.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине июня 2018 года в Одесской области освободили три десятка трудовых рабов.

Напомним также, что аналитики The Global Slavery Index привели данные о современном рабстве в мире. По состоянию на середину июля 2018 года Украина занимала в рейтинге 49-е место из 167 стран.

Тэги: Запорожье, общество, инвалид, рабство, инвалидность, раб, дом инвалидов

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