В Житомире горят 3 тысячи квадратных метров бумаги и картона

Сегодня, 18 сентября, в Житомире вспыхнул пожар на складе готовой продукции Житомирского картонного комбината. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областного управления Государственной службы по чрезвычайным сиутациям.

В частности, как сообщается, сообщение о возгорании поступило в 11:20. Локализовать огонь на площади 3 тыс. кв м спасателям удалось лишь спустя 2 часа.

На данный момент работа по ликвидации пожара продолжается силами 63 пожарных и 11 единиц техники. Ее затрудняет высокая температура и быстрое распространение огня из-за высокой пожарной нагрузки — горит бумага, картон и т. д.

Информации об ущербе на данный момент нет.

Как сообщала «Фраза», 5 сентября 2018 года в Киеве произошел пожар на заводе «Спутник», который специализируется на производстве алюминиевых оконных и фасадных конструкций, домофонов, мелкого садово-огородного инвентаря и багажных тележек.