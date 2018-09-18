Пока Израиль думал над ответом России, в тамошних соцсетях наблюдается всплеск антисемитизма

Армия обороны Израиля возложила ответственность за сбитый в Сирии российский самолет на армию президента Сирии Башара Асада. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ведомства в Twitter.

«Израиль выражает сожаление в связи со смертью членов экипажа российского самолета, сбитых сегодня ночью сирийскими ПВО, — говорится в сообщении. — Израиль полностью возлагает ответственность за инцидент на режим Башара Асада, чья армия сбила российский самолет».

В последующих твитах израильские военные также заявили о причастности к инциденту Ирана и ливанской террористической организации «Хезболла», которая, как утверждается, намеревалась получить от Сирии системы изготовления точного и смертоносного оружия. Израиль считает, что это оружие предназначалось для нападения на него и составляло серьезную угрозу, в связи с чем вынужден был уничтожить объекты, создающие эти системы.

Оборонное ведомство Израиля также подтверждает информацию о том, что между израильскими и российскими военными работает система информирования, которая прежде неоднократно проявляла себя, и она также была задействована прошлой ночью. Однако, по предварительным данным, российский самолет сбила большая и неточная зенитная установка сирийской армии.

При этом в Израиле утверждают, что когда сирийская армия запустила ракеты, которые попали в российский самолет, израильские истребители уже находились в воздушном пространстве Израиля. «Сирийские установки противовоздушной обороны стреляли без разбора и, как мы понимаем, не потрудились удостовериться, что в воздухе нет российских самолетов», — заключили в Армии обороны Израиля.

Между тем, как сообщает Lenta.ru, российские СМИ и соцсети захлестнула волна антисемитизма. Так, журналист и ведущий Константин Эггерт обратил внимание на то, что оперировать юдофобскими высказываниями стали государственные СМИ.

На рост антисемитизма реагируют и другие пользователи Сети.

Иные же вспомнили обострение в отношениях с Израилем, случившееся в 1970-е годы, а также попытались придумать, каким образом Россия может ответить на случившееся.

В подтверждение их слов многие пользователи действительно стали обвинять евреев в гибели военных.

Как сообщала «Фраза», вечером 17 сентября 2018 года стало известно, что в Средиземном море, недалеко от побережья Сирии, исчез самолет Ил-20 Министерства обороны России. На борту находились 14 военнослужащих. Позже выяснилось, что 15 и все они погибли.

Вскоре Минобороны РФ подтвердили информацию о том, что российский военный самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем зенитным ракетным комплексом С-200, принадлежащим сирийской системе ПВО. При этом якобы это было спровоцировано израильскими ВВС, обстреливавшими Латакию «под прикрытием» россиян.