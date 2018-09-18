В херсонской больнице мертворожденных детей выбрасывали на свалку

В Херсонской областной больнице мертворожденных детей выбрасывали на свалку, не считая их людьми. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал Уполномоченный президента по делам детей Николай Кулеба.

По его словам, об этом он узнал со слов одного из мужчин, ребенок которого родился мертвым. Поэтому он приехал в эту больницу, чтобы убедиться в этом лично.

Кулеба заявил, что главврач больницы смог лишь извиниться, признав при этом, что это их вина. Врач также отметил, что якобы не знал, что мертворожденный ребенок не является плодом, и, поэтому должно быть проведено достойное погребение.

«Это нечеловеческое отношение, и не существует никакого оправдания такому поступку. Как можно бросить ребенка, уже сформированного, как хлам, в один ящик с биоотходами? Это недопустимо», — возмущается Кулеба.

Он также допускает, что подобные случаи могут встречаться и в других областях Украины.

Кулеба обратился к Херсонскому губернатору с требованием провести служебное расследование и разобраться в данной ситуации.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2005 года в Париже в морге госпиталя Сен-Винсен де Поль было обнаружено хранилище с 351 мертворожденным ребенком. При этом самые ранние эмбрионы относились к 1985 году.