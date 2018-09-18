Депутаты решились изменить правила игры на выборах 2019 года. Теперь слово за президентом

Верховная Рада увеличила количество членов Центральной избирательной комиссии. Как выяснили журналисты «Фразы», в соответствии с принятым сегодня законопроектом численный состав ЦИК составляет 17 человек, а не 15 как сейчас.

Как сообщает «Украинская правда», соответствующее решение было поддержано 236 народными депутатами накануне голосования по назначению новых кандидатур, которое ожидается уже в четверг, 20 сентября.

На это обратил внимание председатель парламента Андрей Парубий, когда ставил законопроект на голосование. «Либо послезавтра, в четверг вечером, Украина будет с новой избирательной комиссией, либо мы рискуем войти в выборы со старой избирательной комиссией», — заявил спикер.

Впоследствии он также выразил убеждение, что благодаря этому решению у ВР появилась возможность избрать в ближайшее время новый состав ЦИК. «Новый ЦИК будет», — заключил Парубий.

Как подчеркивает издание, данное решение способно упростить переговоры политсил о новом составе ЦИК, заблокированные после того, как на комитете было предложено 14 кандидатур на 13 вакантных мест.

Впрочем, следует помнить, что для вступления в действие закон должен подписать президент Украины, а также опубликовать газета «Урядовый курьер».

Как сообщала «Фраза», 23 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко инициировал назначение 14 новых членов Центральной избирательной комиссии. При этом в ней оказались представлены все фракции, кроме фракции «Батькивщины».