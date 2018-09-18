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Депутаты решились изменить правила игры на выборах 2019 года. Теперь слово за президентом

Депутаты решились изменить правила игры на выборах 2019 года. Теперь слово за президентом

Верховная Рада увеличила количество членов Центральной избирательной комиссии. Как выяснили журналисты «Фразы», в соответствии с принятым сегодня законопроектом численный состав ЦИК составляет 17 человек, а не 15 как сейчас.

Как сообщает «Украинская правда», соответствующее решение было поддержано 236 народными депутатами накануне голосования по назначению новых кандидатур, которое ожидается уже в четверг, 20 сентября.

На это обратил внимание председатель парламента Андрей Парубий, когда ставил законопроект на голосование. «Либо послезавтра, в четверг вечером, Украина будет с новой избирательной комиссией, либо мы рискуем войти в выборы со старой избирательной комиссией», — заявил спикер.

Впоследствии он также выразил убеждение, что благодаря этому решению у ВР появилась возможность избрать в ближайшее время новый состав ЦИК. «Новый ЦИК будет», — заключил Парубий.

Как подчеркивает издание, данное решение способно упростить переговоры политсил о новом составе ЦИК, заблокированные после того, как на комитете было предложено 14 кандидатур на 13 вакантных мест.

Впрочем, следует помнить, что для вступления в действие закон должен подписать президент Украины, а также опубликовать газета «Урядовый курьер».

Как сообщала «Фраза», 23 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко инициировал назначение 14 новых членов Центральной избирательной комиссии. При этом в ней оказались представлены все фракции, кроме фракции «Батькивщины».

Тэги: Петр Порошенко, Верховная Рада Украины, выборы, Андрей Парубий, политика, Центральная избирательная комиссия Украины

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