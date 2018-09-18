Суд разрешил арестовать главного фигуранта «кассетного скандала» и его имущество в Украине

Печерский районный суд Киева арестовал недвижимость и банковские счета экс-майора Управления государственной охраны Николая Мельниченко, а также выдал разрешение на его арест. Как выяснили журналисты «Фразы», с таким ходатайством в суд обратилась Генеральная прокуратура Украины.

Как сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на производство № 42015000000001762 Мельниченко подозревается в совершении государственной измены в форме шпионажа, разглашении сведений, составляющих государственную тайну, превышении служебных полномочий, а также легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 209 УК.

Утверждается, что это дело было открыто 19 августа 2015 года.

Как установило следствие, досудебное расследование установило, что Мельниченко с февраля по сентябрь 2000 года, будучи должностным лицом, действуя умышленно в ущерб национальной безопасности Украины в сфере внешних отношений, из корыстных побуждений, умышленно собрал с целью передачи сведения, составляющие государственную тайну, которые содержались в записях разговоров между президентом Украины и высшими должностными лицами и политическими деятелями государства. После чего в период с 2002 по 2004 годы передал их представителям иностранных организаций за соответствующее денежное вознаграждение, которое в дальнейшем легализовал путем приобретения объектов недвижимости, транспортных средств и другого имущества, как на территории Соединенных Штатов Америки, так и на территории Украины.

В частности, как утверждается, с 2006 года по настоящее время Мельниченко и еще одно лицо проводили финансово-хозяйственные операции с использованием предприятий с признаками фиктивности, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем.

Так, со счетов ООО «Батлер», ООО «Новиком Групп», ООО «Украинские интернет технологии» и американской компании «Traditional Express Van lines INC» в течение 2006-2013 годов на счета экс-майора УГО перечислялись безналичные денежные средства в качестве возвратной финансовой помощи. Полученные денежные средства обналичивались Мельниченко через карточные счета в сети банкоматов по разным адресам, как на территории Соединенных Штатов Америки, так и на территории Украины.

Допрошенные в качестве свидетелей доверенные лица майора и совладельцы ООО «Новиком Групп» показали, что регистрация данного предприятия осуществлялось третьими лицами по его просьбе без цели занятия финансово-хозяйственной деятельностью. Для перевода безналичных средств в наличные Мельниченко использовались счета физических и юридических лиц, в том числе расчетный счет ООО «Новиком Групп», открытый в гривне 27.11.2013 в Публичном акционерном обществе Коммерческого банка «Стандарт».

Суд арестовал указанные денежные средства в банке «Стандарт». Также был наложен арест или запрет распоряжаться средствами на валютных и гривневых счетах Мельниченко в «Приватбанке», счетах ООО «Батлер» и ООО «Новиком Груп» в «Приватбанке» и счетах еще одного фигуранта дела в «Приватбанке».

Также суд наложил арест на квартиру, купленную Мельниченко через доверенных лиц в сентябре 2006 года, а также квартиру, жилой дом и два земельных участка, приобретенные экс-майоров в 2013 году и оформленные на близких лиц.

Помимо этого суд арестовал два автомобиля «Лексус» и одну «Тойоту», оформленные на жену Мельниченко, три силовых тягача марки «DAF FT XF105», два полуприцепа-рефрижератора, полуприцеп-фургон и полуприцеп бортовой, которые были приобретены подозреваемым в 2006-2013 годах.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», 18 ноября 2016 года Мельниченко был уведомлен о подозрении, 25 ноября 2016 года он был объявлен в розыск, 14 апреля 2017 года в Украинское бюро Интерпола были направлены материалы об объявлении его в международный розыск.

Напомним, 28 ноября 2000 года лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз обнародовал содержание магнитофонной записи, якобы тайно сделанной в личном кабинете президента Леонида Кучмы. На одном из фрагментов можно было слышать как человек с голосом, похожим на голос президента, отдавал недвусмысленный приказ человеку с голосом, похожим на голос тогдашнего министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко, ликвидировать оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе, который перед этим пропал без вести. Последовавшие за этим события получили название «кассетного скандала», а также «Кучмагейта».

Как стало известно позже, аудиозапись разговоров Мороз получил от бывшего майора государственной охраны Николая Мельниченко. Сам он в конечном итоге оказался в США, где в апреле 2001 года получил политическое убежище.

Как сообщала «Фраза», 29 января 2013 года суд признал бывшего начальника главного управления уголовного розыска МВД Украины Пукача виновным в убийстве журналиста Гонгадзе и приговорил его к пожизненному заключению с лишением звания генерала, конфискацией имущества, а также обязав выплатить пострадавшим семьям компенсацию на 600 тыс.грн.

Вскоре после этого бывший майор Госохраны Николай Мельниченко заявил, что экс-президент Украины Леонид Кучма пытался выкупить у него оригинал записи с упоминанием о Георгие Гонгадзе за два миллиона долларов.