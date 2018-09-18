Россия признала, что самолет над Средиземным морем сбили сирийцы из российского оружия. Но виноват во всем Израиль

В Министерстве обороны РФ подтвердили информацию о том, что российский военный самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем зенитным ракетным комплексом С-200, принадлежащим сирийской системе ПВО. Как выяснили журналисты «Фразы», израильские дипломаты отказались комментировать эту информацию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, израильские истребители F-16, которые наносили авиаудары по целям в провинции Латакия, прикрывались от сирийской противовоздушной обороны за российским самолетом. «В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — заявил военный.

При этом он подчеркнул, что израильские самолеты, нанося удары, намеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. «Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата Auvergne и в непосредственной близости от самолета Ил-20 ВКС России, заходившего на посадку», — заявил Конашенков, добавив, что Израиль не предупреждал российское командование о планируемой операции в данном районе.

В заключение чиновник заявил, что РФ расценила действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на ответные действия.

Тем временем, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России, на данный момент место падения самолета установлено — оно находится в 27 километрах к западу от населенного пункта Баниас в провинции Латакия. На борт российских кораблей уже подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета.

Кроме того, ведомство опубликовало схему передвижения израильских самолетов и российского Ил-20 перед тем, как тот был сбит. Скриншот на своей странице в Twitter приводит российский пропагандистский канал RT.

В свою очередь, в посольстве Израиля в Москве проигнорировали эти обвинения. «Без комментариев», — сказали в дипмиссии в комментарии «Интерфаксу».

Как сообщала «Фраза», вечером 17 сентября 2018 года стало известно, что в Средиземном море, недалеко от побережья Сирии, исчез самолет Ил-20 Министерства обороны России. На борту находились 14 военнослужащих. Позже выяснилось, что 15 и все они погибли.