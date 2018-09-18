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Россия признала, что самолет над Средиземным морем сбили сирийцы из российского оружия. Но виноват во всем Израиль

Россия признала, что самолет над Средиземным морем сбили сирийцы из российского оружия. Но виноват во всем Израиль

В Министерстве обороны РФ подтвердили информацию о том, что российский военный самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем зенитным ракетным комплексом С-200, принадлежащим сирийской системе ПВО. Как выяснили журналисты «Фразы», израильские дипломаты отказались комментировать эту информацию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, израильские истребители F-16, которые наносили авиаудары по целям в провинции Латакия, прикрывались от сирийской противовоздушной обороны за российским самолетом. «В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — заявил военный.

При этом он подчеркнул, что израильские самолеты, нанося удары, намеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. «Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата Auvergne и в непосредственной близости от самолета Ил-20 ВКС России, заходившего на посадку», — заявил Конашенков, добавив, что Израиль не предупреждал российское командование о планируемой операции в данном районе.

В заключение чиновник заявил, что РФ расценила действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на ответные действия.

Тем временем, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России, на данный момент место падения самолета установлено — оно находится в 27 километрах к западу от населенного пункта Баниас в провинции Латакия. На борт российских кораблей уже подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета.

Кроме того, ведомство опубликовало схему передвижения израильских самолетов и российского Ил-20 перед тем, как тот был сбит. Скриншот на своей странице в Twitter приводит российский пропагандистский канал RT.

В свою очередь, в посольстве Израиля в Москве проигнорировали эти обвинения. «Без комментариев», — сказали в дипмиссии в комментарии «Интерфаксу».

Как сообщала «Фраза», вечером 17 сентября 2018 года стало известно, что в Средиземном море, недалеко от побережья Сирии, исчез самолет Ил-20 Министерства обороны России. На борту находились 14 военнослужащих. Позже выяснилось, что 15 и все они погибли.

Тэги: самолет, Россия, Израиль, Сирия, Средиземное море, ПВО

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