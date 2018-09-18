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Японский миллиардер, который может стать первым туристом, отправившимся к Луне, не захотел лететь один

Японский миллиардер, который может стать первым туристом, отправившимся к Луне, не захотел лететь один

Первым космическим туристом, который отправится на орбиту Луны, станет японский бизнесмен Юсаку Маэдзава. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Twitter сообщил американский бизнесмен, основатель частной космической компании Space X Илон Маск.

Свое сообщение он сопроводил совместной фотографией с миллиардером, сделанной перед объявлением о полете.

Между тем, как сообщает, The Next Web, во время презентации полета Маск назвал японца отважным человеком. «Это опасно. Это не игра, это потребует много тренировок. Есть шанс, что что-то пойдет не так, хотя мы попытаемся его минимизировать», — объяснил бизнесмен. При этом он не стал говорить о стоимости полета, указав лишь, что Маэдзава «выложит за это много денег». «Его авансовый платеж будет иметь существенное влияние на оплату BFR. Но это не мы выбрали его, а он — нас», — заключил Маск.

Сам же Маэдзава заявил, что отправится в космос не один. Дело в том, что он уже выкупил все доступные места на ракете BFR, которая совершит полет, и предложил их занять художниками.

«Я не мог упустить эту возможность увидеть Луну близко. В то же время я не хотел получить такой фантастический опыт сам. Мне было бы одиноко. Мне не нравится оставаться в одиночестве, — заявил бизнесмен. — Я хочу поделиться этим опытом. Я хотел бы пригласить от шести до восьми художников со всего мира присоединиться ко мне в этой миссии на Луну. Этим художникам будет предложено создать что-то после того, как они вернутся на Землю, и эти шедевры вдохновят всех нас».

Данный проект уже получил название #dearMoon. Видео с его описанием уже вышло на одноименном канале в YouTube.

Как ожидается, полет может состояться к 2023 году на ракете-носителе BFR (Big Falcon Rocket), представленной Маском в сентябре 2017 года. На официальной странице компании Space X в Twitter опубликована траектория полета.

Юсаку Маэдзава — 42-летний модельер, основатель онлайн-магазина одежды Zozotown. Его состояние оценивается в $3 млрд долларов. Известен любовью к произведениям живописи. Так, в 2017 году на аукционе Sotheby’s он купил безымянную работу художника Жана-Мишеля Баския за $110 млн. Таким образом, она стала самой дорогой в истории картиной американского автора.

Отметим, что Маэдзава станет далеко не первым туристом, отправляющимся в космос. Еще в начале 90-х годов прошлого столетия свои полеты на советскую орбитальную станцию «Мир» совершили коммерческие космонавты Тоёхиро Акияма из Японии и британка Хелен Шарман. Впоследствии туристы также неоднократно посещали Международную орбитальную станцию. Стоимость такого путешествия колеблется от $20 до $35 млн.

Однако у Маэдзавы есть все шансы стать первым коммерческим космонавтом, отправившимся к Луне. Это произойдет, если своих туристов не запустят другие компании, среди которых британская Excalibur Almaz и американская Space Adventures, заявлявшие о начале подобных полетов еще в 2010 и 2015 гг. Однако до реализации этих планов у них пока дело так и не дошло.

Тэги: США, Япония, художник, туризм, космос, Луна, Илон Маск, SpaceX, Юсаку Маэдзава

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