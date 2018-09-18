На Буковине попытка сделать «солнышко» на качелях обернулась трагедией

В Черновицкой области погиб 18-летний подросток, который развлекался на детских качелях. Как выяснили журналисты «Фразы», он смертельно травмировался после неудачной попытки сделать так называемое «солнышко» (полный оборот).

Несчастный случай произошел в воскресенье, 16 сентября, вечером в парке имени Юрия Федьковича в городе Сторожинец, сообщает УНИАН.

Как рассказали очевидцы, во время опасного трюка подросток не удержался на верхней точке, упал на землю, после чего вернувшиеся сверху качели ударили его по голове.

Люди незамедлительно вызвали «скорую», медики доставили юношу в Сторожинецкую райбольницу, а оттуда решили перенаправить его в медицинское учреждение в Черновцах. Однако довезти не успели – подросток скончался в машине «скорой помощи».

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале февраля 2018 года стало известно, что в Василькове (Киевская область) установили аварийные детские площадки, которые несут угрозу жизни и здоровью детей.