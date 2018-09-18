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В Черновцах пьяный мужчина разбил девять машин на угнанном авто

В Черновцах пьяный мужчина разбил девять машин на угнанном авто

В понедельник, 17 сентября, в Черновцах произошло довольно необычное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчина протаранил девять чужих машин на угнанном автомобиле ВАЗ-2107.

По информации издания molbuk.ua, водитель проехал по односторонней улице Поповича против движения, зацепил девять автомобилей и наехал на ограждение на соседней стороне улицы. После этого он скрылся с места ДТП, но был довольно быстро задержан на соседней улице.

По его словам, он угнал машину для того, чтобы «по-человечески покататься и почувствовать жизнь». Угнал машину он на улице Кафедральной — увидел, что она была открыта и с ключами в зажигании.

По словам представителя областной полиции Игоря Пастуха, угонщиком оказался 38-летний местный житель, который, к тому же, был в состоянии алкогольного опьянения: содержание алкоголя в крови составляло 1,79 промилле, что превышает норму в девять раз.

На него составлен ряд административных протоколов. Также ему может грозить уголовная ответственность за похищение авто.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине апреля нынешнего года в Киеве пьяный работник автомойки угнал и разбил крутой внедорожник Медведчука.

Тэги: автомобиль, ДТП, общество, Черкассы

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