Американские ученые установили страшные последствия воздействия на организм обычного аспирина

Международная группа ученых из Австралии и США опровергли результаты предыдущих исследований, утверждающих, что употребление ацетилсалициловой кислоты позволяет пожилым людям уменьшить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и продлить жизнь. Как выяснили журналисты «Фразы», согласно новым данным, употребление аспирина увеличивает частоту кровотечений и риск заболевания раком.

Как сообщает Lenta.ru, в рандомизированном контролируемом двойном слепом исследовании ASPREE приняли участие более 19 тысяч человек, средний возраст которых достигал 74 лет. У них не было деменции или инвалидности, и они не страдали от заболеваний, при которых прописывают ацетилсалициловую кислоту.

Испытуемых случайным образом разделили на две группы, при этом в первой (опытной) добровольцы получали 100 миллиграммов аспирина в день, а во второй (контрольной) — плацебо. Наблюдения за состоянием здоровья участников продолжалось чуть менее 5 лет.

В итоге в опытной группе ученые зафиксировали 21,5 случаев смерти, деменции и инвалидности на 1000 человек в течение одного года, а в контрольной этот показатель составил 21,2. Частота сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, сердечные приступы и инсульт, была одинаковой в обеих группах.

При этом частота кровотечений была выше среди тех, кто принимал аспирин (361 против 265 случаев). Кроме того в опытной группе наблюдалось увеличение случаев заболеваний онкологическими заболеваниями. Ученые пока затрудняются объяснить причину, так как более продолжительные исследования аспирина продемонстрировали противоопухолевый эффект препарата. В частности, летом 2018 года американские ученые из Национального института рака и онкологического центра Моффитта в результате анализа 13 исследований, в которых приняли участие, в общей сложности, 750 тысяч женщин, выяснили, что низкие дозы аспирина уменьшают риск развития рака яичников.

Известно, что аспирин является одним из самых популярных медикаментов, используемых для уменьшения рецидивов сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей, пострадавших, например, от коронарной недостаточности. Известно, что ацетилсалициловая кислота уменьшает агрегацию тромбоцитов, что снижает риск закупорки кровеносных сосудов и нарушения в работе сердца, мозга и других органов. В то же время это вещество провоцирует кровотечения в мозге и желудочно-кишечном тракте, в результате его использование может оказаться нецелесообразным для людей, не страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщала «Фраза», 4 сентября 2009 года британские ученые заявили, что здоровые люди, ежедневно принимающие аспирин, чтобы уменьшить вероятность возникновения тромбов в сосудах, только подвергают себя лишнему риску кровотечения.

Весной 2010 года американские ученые в ходе масштабного исследования обнаружили, что, казалось бы, безобидный аспирин таит в себе серьезную опасность — он может способствовать ухудшению слуха в возрастной группе до 60 лет. Особенно опасно регулярное (от двух таблеток в неделю) применение аспирина в молодом возрасте.

А уже 20 сентября того же года стало известно, что если в течение года ежедневно принимать одну таблетку — 75 миллиграмм аспирина — риск возникновения рака желудка снижается на 22%. Профилактический регулярный прием лекарства в той же дозировке на протяжении пяти лет снижает риск рака на 30%.

В апреле 2011 года американские ученые выяснили, что прием аспирина снижает эффективность антидепрессантов.

А в марте 2012 года были получены новые свидетельства противоопухолевой активности аспирина. Тогда же стало известно, что салициловая кислота, образующаяся в результате расщепления аспирина, активирует расщепление жиров в клетке. Учёные из Университета Данди (Великобритания) сообщают о том, что аспирин может использоваться ещё и как средство от ожирения.

17 декабря 2013 года исследователи из Университета Кардиффа установили, что аспирин — одно из самых действенных средств при больном горле.

Летом 2016 года биохимики из Института Глэдстоуна выяснили, каким образом салициловая кислота — ключевое соединение в противовоспалительных препаратах типа аспирина и дифлунизала — останавливает воспаление и даже развитие раковых опухолей. В частности, ученые обнаружили, что салициловая кислота и ее производное — дифлунизал — подавляют два белка, которые контролируют активность генов в клетках всего организма.

В конце 2016 года ученые из Университета Южной Каролины, проведя исследование над пожилыми американцами, пришли к выводу, что пожилые люди, для которых высок риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, могут продлить себе жизнь, если будут принимать низкие дозы аспирина каждый день.

В июле 2018 года ученые-неврологи из американского медицинского центра университета Раш выяснили, что аспирин может намного замедлить развитие, а также уменьшить проявления болезни Альцгеймера. Для этого аспирин нужно принимать регулярно и небольшими дозами.