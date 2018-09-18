В Сирии пропал российский самолет-разведчик. И 14 военнослужащих

Вечером в понедельник, 17 сентября, в Средиземном море, недалеко от побережья Сирии, исчез самолет Ил-20 Министерства обороны России. Как выяснили журналисты «Фразы», на борту находились 14 военнослужащих.

Как сообщает Meduza со ссылкой на Министерство обороны РФ, «отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия».

Кроме того, в ведомстве также сообщили о пусках ракет с французского фрегата Auvergne, который находится в том же районе.

Командование авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники в правительстве США, знакомые с ситуацией, российский Ил был непреднамеренно сбит системами ПВО Сирии при попытке отбить ракетный обстрел со стороны Израиля. По информации источника, сирийские средства ПВО вели огонь против четырех израильских истребителей F-16, наносивших ракетный удар по целям в провинции Латакия.

Как утверждается, США узнали об инциденте, так как сирийские силы передавали на международной частоте радиосвязи сигнал экстренного поиска и спасения. Позже США получили прямое сообщение от другой страны о типе самолета и обстоятельствах инцидента. Чиновники Пентагона не называют эту страну, но, вероятно, Россия является единственной страной, которая точно знала, какой тип самолета был сбит.

Представитель Пентагона сообщил, что ракеты были выпущены не американскими военными, но отказался говорить о том, кто стоял за ударами.

Другой источник подтвердил журналистам информацию о воздушной атаке Израиля по территории Сирии.

По неподтвержденным данным, которые приводит Reuters, среди целей израильского обстрела мог быть исследовательский институт в Латакии.

При этом Израиль пока официально не подтвердил факт обстрела сирийской территории. Как сообщает РИА Новости, представитель пресс-службы Армии обороны Израиля отказалась комментировать данную информацию до соответствующий консультаций с начальством.

Между тем, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах международного поиска и спасения воздушных судов, по предварительным данным на борту самолета в воздухе произошел «непредвиденный инцидент критического характера, после чего фрагменты самолета могли столкнуться с поверхностью Средиземного моря и затонуть».

Ил-20 (по кодификации НАТО Coot — «Лысуха») — самолет радиоэлектронной разведки и борьбы.

Как сообщала «Фраза», в конце 2016 года российский военный самолет Ту-154 упал в Черное море на пути в Сирию. Погибли 91 человек, включая 68 артистов ансамбля имени Александрова во главе с художественным руководителем.

10 октября 2017 года при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии, разбился российский бомбардировщик Су-24. Экипаж погиб.

7 марта 2018 года в результате крушения российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли 39 человек. Среди них генерал-майор Владимир Еремеев, 27 офицеров, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Огневого воздействия на воздушное судно не было, одной из возможных причин называется техническая неисправность.

3 мая того же года над Средиземным морем потерпел крушение российский истребитель Су-30СМ. В результате крушения погибли оба летчика. В Минобороны РФ допустили, что возможной причиной катастрофы стало попадание в двигатель птицы.