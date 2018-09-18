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Главные новости за 17 сентября 2018 года

Главные новости за 17 сентября 2018 года

Порошенко решил больше не дружить с Россией. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. В соответствии с указом теперь Министерство иностранных дел Украины должно заявить России о желании Украины прекратить действие этого договора и внести на рассмотрение Порошенко проект закона о прекращении действия соглашения.

Митингующих у здания ГПУ обдали водой и каким-то газом. Утром 17 сентября под Генеральной прокуратурой проходит митинг, участники которого осуждают передачу российской стороне уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева. По словам участников, Генпрокурор закрылся и к людям не выходит, а на видео видно, как из дверей ГПУ сначала распылили на людей какой-то газ, после чего стали поливать митингующих несколькими струями воды.

Националисты утверждают, что в центре Киева их штурмует полиция. Сотрудники Национальной полиции Украины приехали в офис националистических организаций в Киеве с целью задержания активистов, пикетировавших сегодня здание Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает полиция Киева. При этом в ведомстве опровергли сообщение активистов о штурме.

На выходных Бердянск ушел под воду и остался без света. В Бердянске (Запорожская область) после мощного ливня затопило часть улиц и частных домовладений города. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве отметили, что в воскресенье, 16 сентября, в городе прошли сильные дожди, в результате чего уровень воды на некоторых улицах достигал 20-25 сантиметров.

В Киеве разъяренная толпа едва не линчевала таксиста, вылетевшего на остановку. Жители Киева разгромили такси, которое влетело в остановку с людьми возле станции метро Минская. Водитель авто закрылся в салоне и отказался выходить. На опубликованных в группе «Киев оперативный» в Facebook кадрах видно, как один из очевидцев бьет ногами по лобовому стеклу машины, требуя, чтобы мужчина за рулем вышел. Другие свидетели тем временем пинали ногами кузов автомобиля

В Херсоне при загадочных обстоятельствах пропала многодетная семья переселенцев. В Херсоне многодетная семья переселенцев с оккупированного Крыма пропала без вести. Сотрудники правоохранительных органов не исключают никаких версий. Известно, что семья жила на съемной квартире на Восточном жилмассиве областного центра, а их дети (сын и три дочки) учились в общеобразовательной школе № 12

На Запорожье мужчина во время ссоры бросил гранату в свою подругу. В воскресенье, 16 сентября, в Запорожской области в городе Днепрорудное мужчина во время ссоры бросил в свою подругу боевую гранату. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин. В результате инцидента женщина получила осколочные ранения обеих ног. Добавим, что все произошло в комнате общежития. Благо, других пострадавших нет.

В России нашли новые «доказательства» того, что малазийский Boeing в 2014 году сбила Украина. Министерство обороны Российской Федерации утверждает, что ракета, которой сбили рейс MH17 на Донбассе в 2014 году, принадлежала воинской части в Украине. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал эти данные фейком. Как заявил на пресс-конференции 17 сентября начальник главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин, ракету 9м38 для зенитно-ракетного комплекса «Бук», которой сбили «Боинг», в декабре 1986 года передали в войсковую часть 20152 — зенитно-ракетную бригаду в Тернопольской области УССР. Данное утверждение базируется на бортовом номере ракеты, который россияне якобы установили по серийным номерам сопла и двигателя ракеты, представленным в мае 2018 года Международной следственной группой.

Британские ученые научились лечить рак с помощью вирусов. Британские ученые обнаружили механизм, который позволяет повысить эффективность вирусов в борьбе против меланомы. Специалисты из Лидского Университета и Института исследования рака Лондона создали препарат для лечения одного из самых распространенных и смертоносных типов раковых опухолей. Препарат T-vec, созданный на основе вирусов, вводится непосредственно в пораженные неоперабельной меланомой ткани и вызывает локальный иммунный ответ, направленный против опухолевых клеток. Если же T-vec вводится в кровоток пациентов, то формируются антитела, способствующие уничтожению вирусов и снижающие эффективность препарата.

В Египте археологи раскопали «младшего брата» Сфинкса. В египетском городе Асуан в процессе работ по откачке грунтовых вод из-под храма Ком-Омбо археологи обнаружили нового Сфинкса. Об этом сообщает египетское министерство по делам древностей. По словам доктора Мостафы Визири, генерального секретаря Высшего совета древностей, обнаруженная статуя, скорее всего, относится к эпохе Птолемеев (331 гг. до н. э. — 31 г. н. э.).

Тэги: Петр Порошенко, митинг, Киев, ДТП, Запорожье, граната, Генеральная прокуратура Украины, Россия, Александр Турчинов, Херсон, здоровье, договор, такси, мир, указ, политика, националисты, криминал, семья, дружба, Boeing, Национальная полиция Украины, фейк

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