Националисты утверждают, что в центре Киева их штурмует полиция

Сотрудники Национальной полиции Украины приехали в офис националистических организаций в Киеве с целью задержания активистов, пикетировавших сегодня здание Генеральной прокуратуры. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом полиция Киева сообщила на своей странице в Facebook.

При этом в полиции опровергли сообщение активистов о штурме.

Информацию о штурме распространил на своей странице в Facebook Денис Полищук, а также лидер националистического движения С14 Евгений Карась. По его словам, в помещении забаррикадировались активисты, среди которых Вита Заверуха и руководитель ветеранского союза Евгений Строкань.

При этом сам Строкань, представившийся руководителем организации «Неизвестный патриот», в комментарии «Украинской правде» сообщил, что когда приехала полиция, его в помещении не было. Правоохранители позвонили ему и предложили приехать к ним на беседу. Деталей не сообщили.

По его словам, этим офисом действительно пользуются ветераны АТО, среди которых много «айдаровцев». Он находится на цокольном этаже многоэтажки.

Как рассказал Строкань, ему также позвонила владелица ателье поблизости от их помещения и сообщила, что приехали 9 полицейских с автоматами и окружили здание.

Как сообщала «Фраза», утром 17 сентября под Генеральной прокуратурой прошел митинг, участники которого выступили против передачи российской стороне уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева.

В результате столкновений пострадали 7 полицейских и журналистка канала NewsOne.